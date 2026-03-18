El penalti que podría haber cambiado el 'baño' del Barça al Newcastle

En el 37', con 2-2 en el marcador, Elanga cayó dentro del área azulgrana tras un toque con Cancelo. Las 'urracas' pidieron penalti y el VAR ni entró.

El FC Barcelona ya está en cuartos de final de la Champions League tras golear en la tarde de este miércoles al Newcastle en un Camp Nou que se vistió de gala para un partido que se complicó, y mucho, durante la primera mitad.

Y eso que el encuentro arrancó de cara para los de Flick con el temprano gol de Raphinha en el minuto 6. Sin embargo, apenas diez minutos después, Anthony Elanga puso las tablas en el luminoso.

La misma historia ocurrió instantes después. En el 18' Marc Bernal volvió a adelantar a los locales y diez minutos después, de nuevo Elanga, puso el 2-2.

El partido y la eliminatoria pudo cambiar en el 37'. El propio Elanga cayó dentro del área culé después de que Cancelo le tocase levemente en una jugada similar a la que en la pasada jornada de Liga le pitaron a favor al lateral portugués del Barça ante el Sevilla.

Sin embargo, ni el colegiado principal ni el VAR entraron a valorar la acción a pesar de las insistentes quejas de los 'urracas'.

Sí entró el videoarbitraje en el añadido después de que Trippier agarrara a Raphinha dentro del área. Esta vez sí, Lamine Yamal convirtió la pena máxima y adelantó a los suyos antes del paso por vestuarios.

Y ya en la segunda parte llegó la exhibición blaugrana. Fermín, Lewandowski por partida doble y de nuevo Raphinha dejaron el marcador en un contundente 7-2. Atlético de Madrid o Tottenham esperan en la siguiente ronda.