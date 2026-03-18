Presión al Gobierno por las medidas de su decreto: Sumar aprieta por la vivienda, el PP deja entrever que votará 'no' y el PNV pide que "no se la juegue"

¿Por qué es importante? Las presiones al Gobierno por las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán aumentan. Feijóo deja entrever que votará 'no' y Bustinduy insiste en que incluya la vivienda.

El Gobierno enfrenta presiones tanto de la oposición como de sus socios por el paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán, que se presentará en el Consejo de Ministros. El PP critica la falta de comunicación y exige medidas fiscales, mientras acusa al Ejecutivo de inacción. Sánchez defiende la responsabilidad de su Gobierno y critica al PP por su postura contradictoria. Los socios del Gobierno, como el PNV y ERC, también presionan para que se negocien acuerdos y se incluyan medidas sociales y económicas. El Ejecutivo busca consenso, pero aún no ha detallado las medidas que se aprobarán.

Las presiones al Ejecutivo por el paquete de medidas que el Gobierno presentará dentro de dos días en el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la guerra en Irán aumentan tanto por parte de la oposición como de sus socios.

Fuentes de Génova han asegurado a laSexta que el PP no ha tenido ningún contacto con el PSOE desde la llamada de Félix Bolaños a Ester Muñoz el pasado 10 de marzo. Además, han señalado que no tienen ninguna información sobre lo que se va a apoyar el viernes más allá de lo que se publica en los medios de comunicación.

Por su parte, desde el Gobierno han trasladado a laSexta que no descartan ninguna medida y que buscan el apoyo del PP. De esta forma, han señalado que están negociando con voluntad de que ese decreto "suscite el mayor consenso posible". "Queremos que cuente con el apoyo del PP", han aclarado.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados este ha sido el asunto que ha marcado la sesión de control. Alberto Núñez Feijóo ha hecho mención a este conflicto advirtiéndole al presidente del Gobierno que no traiga su propuesta de medidas para afrontar las consecuencias de esta guerra en un decreto ómnibus "como hizo con las pensiones". "Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que ha presentado el PP: baje el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional", le ha señalado.

El líder del PP ha acusado de nuevo a Pedro Sánchez de "aprovecharse" del conflicto y le ha avisado que cada día que el Ejecutivo "recauda más", los españoles "tienen menos".

En concreto, le ha recriminado que hayan pasado 20 días desde que comenzó la guerra en Irán y todavía "no hayan hecho nada". "Usted no tiene prisa, pero los transportistas, pescadores y la industria sí", le ha señalado.

El líder del PP ha afirmado que "la mayoría" de los españoles no quieren la guerra y ha recalcado que lo que quieren es que Sánchez les deje "en paz". "Los españoles queremos un Gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente, que gestione, y que sirva", ha manifestado.

Además, ha dicho que "ya no cuelan" las "maniobras" ni "cortinas de humo" de Sánchez como su 'No a la guerra' ni su "odio con H" ni su "discurso del miedo", en alusión a un gobierno del PP con Vox. "El que da miedo a los españoles es usted", le ha espetado.

El Gobierno tacha de "contradictoria" la actitud del PP

En su réplica, Sánchez ha afirmado que su Ejecutivo "sí asume sus responsabilidades" pero el PP "ya está poniéndose la venda antes de la herida". "Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno", ha recriminado al líder del PP.

Además, Sánchez ha acusado a Feijóo de no aclarar "si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán". "No puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse del humo que provoca", le ha espetado, para pedir al PP que "rectifique", "no porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad".

A renglón seguido, ha defendido la posición "coherente y consistente" de su Ejecutivo, que "ha estado donde ha estado siempre" en "la defensa del derecho internacional, de la paz y el 'No a la guerra'" y en "la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas".

Tras la sesión, desde el Gobierno han señalado que les parece "contradictorio" que el PP exija medidas cuanto antes y luego digan que "no las van a votar". De esta forma, han destacado que Feijóo "se ha retratado" con su intervención".

"El PP esta a favor de la guerra y es favorable a la intervención militar de EEUU, pero hoy Feijoo no ha querido decirlo. Tampoco ha dicho que esté en contra", han recalcado.

Los socios presionan al Gobierno

Las presiones por estas medidas también vienen por parte de los socios del Ejecutivo. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le ha recordado al presidente del Gobierno que tiene "dos días para negociar con los grupos" el real decreto para paliar las consecuencias de la guerra en Irán, subrayando que "está en sus manos buscar acuerdos". Además, le ha pedido que "no se la juegue esta vez".

Vaquero ha aprovechado para preguntarle a Sánchez "cómo va a buscar los consensos necesarios para sacar adelante las medidas para paliar los efectos de este conflicto, porque los últimos intentos de aprobación de reales decretos ley han sido fallidos".

Por su parte, Sánchez no ha dado detalles sobre las medidas que introducirán en ese decreto urgente que aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes. "El Gobierno no se va a quedar solo en lo urgente, también en lo importante: la autonomía energética. Habrá un pilar de respuesta a la coyuntura y una política energética coherente", ha asegurado, que ha dejado entrever que las medidas relativas a la vivienda no tocan ahora.

Precisamente, el tema de la vivienda era uno de los asuntos que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estaba presionando para que estuviese incluido en este paquete de medidas.

Sumar quiere que se contemple la prórroga de los cientos de miles de alquileres que se firmaron en la pandemia y expirarán próximamente, así como la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida rechazada recientemente en votación parlamentaria, donde no hay mayoría para que salga adelante.

EH Bildu ha propuesto establecer un impuesto de solidaridad para "las grandes empresas con amplios beneficios" con el objetivo de financiar las medidas de protección social y económica para hacer frente al impacto de la guerra contra Irán.

Por su parte, ERC ha planteado la congelación de los alquileres, la prórroga de los contratos que finalicen en 2026 y 2027, y límites al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al euríbor, así como reforzar el control de precios en combustibles y productos básicos y recuperar las bonificaciones al transporte público durante 2026.

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