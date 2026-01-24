El tenso encuentro entre Alonso y su 'archienemigo': "Le tendí la mano a Fernando y me ignoró por completo"

Johnny Herbert, excomisario de la Fórmula 1 y habitual autor de críticas negativas hacia Alonso, recuerda un incómodo momento en el que se cruzaron hace ya casi dos años.

Fernando Alonso está a pocas semanas de comenzar una nueva temporada en la máxima élite del automovilismo. El asturiano vuelve a afrontar un año con ilusión con la llegada de un nuevo reglamento que podría suponer un cambio de aspiraciones total en los objetivos del dos veces campeón del mundo.

A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria en la Fórmula 1, han ido apareciendo personalidades que muy críticas con la actitud de Fernando en muchos momentos. Uno de ellos, el más insistente en las últimas temporadas, es Johnny Herbert, excomisario del 'Gran Circo'.

La enemistad entre ambos surge en el Gran Premio de Baréin de 2016 donde Herbert aseguró que Alonso debía poner fin a su carrera. Desde entonces, el excomisario no ha dudado en criticar a Fernando en los medios cada vez que ha tenido la oportunidad. Alonso, por el contrario, no ha querido darle protagonismo a los comentarios del expiloto británico.

Ha sido el propio Herbert quien, en unas declaraciones para el podcast 'Stay on Track', ha revelado un tenso momento que vivieron ambos cuando se cruzaron en el Gran Premio de Silverstone de 2024: "Lo volví a ver en Silverstone ese año, y no lo había vuelto a ver desde entonces. Yo estaba fuera de Sauber. Él estaba justo al lado con un par de amigos".

"Pensé: 'Bueno, voy a saludarlo'. Así que me acerqué y le tendí la mano, pero él me ignoró por completo y se dio la vuelta. Y lo único que me dijo, sin mirarme nunca a los ojos, fue: 'No te preocupes. No voy a estar aquí mucho más tiempo'. Me mintió, porque todavía sigue allí", concluye Herbert.

El británico desvela también que el enfado de Alonso podía venir de una sanción que le había impuesto en el GP de Australia de eses mismo año: "En Australia, recuerdas la última vuelta con George, en la que acabó volcando. Los comisarios, los cuatro, decidimos que le imponíamos una penalización, y no estaba muy contento con ello".