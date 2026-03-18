Israel ataca la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico

Los detalles Según medios israelíes, la ofensiva la ha llevado a cabo Israel con el consentimiento de Estados Unidos. El ataque ha tenido lugar en un yacimiento que Irán comparte con Qatar, aliado de EEUU.

Israel ha atacado el complejo de procesamiento de gas natural de Asaluyeh en Irán, afectando al yacimiento de South Pars, el mayor del mundo. Esto ha provocado un alza en los precios del petróleo, con el crudo Brent superando los 108 dólares por barril. El ataque, que según medios israelíes contó con el consentimiento de Estados Unidos, ha sido calificado por Qatar como un paso "peligroso e irresponsable". En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha ordenado la evacuación de cinco instalaciones energéticas en el Golfo, advirtiendo de posibles contraataques. La situación incrementa las tensiones en Oriente Próximo, afectando la seguridad energética global.

Israel ha atacado parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.

Los precios del petróleo han subido tras la noticia, con los futuros del crudo Brent registrando un alza superior al 4%, alcanzando un máximo de la sesión por encima de los 108 dólares por barril.

Según ha informado la agencia de noticias Tasnim los ataques se dirigieron contra instalaciones petroquímicas en South Pars y añadió que aún se desconoce el alcance de los daños.

Irán produce gas natural del yacimiento marino de South Pars, que representa aproximadamente un tercio de la mayor reserva mundial de gas natural. Un yacimiento que Irán comparte con Qatar. Según medios israelíes, el ataque ha sido llevado a cabo por Israel con el consentimiento de Estados Unidos.

Qatar denuncia el paso "peligroso e irresponsable" de Israel

Qatar ha denunciado este miércoles el ataque aéreo de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars de Irán, calificando la maniobra de paso "peligroso e irresponsable" en plena escalada de la guerra en Oriente Próximo.

El ataque contra el campo de gas compartido con Qatar constituye una escalada en el conflicto que el portavoz de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha denunciado como una amenaza a la "seguridad energética global".

"Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética global, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.

Al Ansari ha pedido así "evitar ataques a instalaciones vitales" y ha hecho un llamamiento "a todas las partes" para que actúen con "moderación" y "en cumplimiento con el Derecho Internacional", al tiempo que ha enfatizado la demanda para una rebaja de las tensiones "de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región".

La Guardia Revolucionaria ordena la evacuación de cinco instalaciones energéticas en tres países del Golfo

Poco después de que las autoridades denunciaran el ataque contra el yacimiento, la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido este miércoles órdenes de evacuación para cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos", advirtiendo de que habrá "contraataques" en las próximas horas.

La refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico emiratí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied -junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron-, y la refinería qatarí de Ras Lafan, tanto en fase 1 como en fase 2, son "objetivos legítimos", según un comunicado difundido por el cuerpo.

En este sentido, ha instado a los ciudadanos, residentes y personal de dichas instalaciones energéticas que abandonen estas zonas de forma "inmediata" y busquen refugio lejos de estos lugares, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

El aviso ha sido publicado poco después de que las autoridades de Irán denunciaran ataques de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, que habría provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, y amenazaran con responder, si bien la Guardia Revolucionaria no ha especificado en su mensaje una relación directa con el incidente.

Los países del Golfo vienen denunciando una oleada de ataques aéreos contra instalaciones energéticas en el marco de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que en respuesta ataca intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha llevado el conflicto a una decena de países vecinos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.