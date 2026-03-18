"Tú corre, que ya cuidan de tus hijos por ti"
Verdeliss responde en 'El Cafelito' a las críticas que ha recibido por estar compitiendo y no con sus 8 hijos
La atleta navarra Estefi Unzu afirma que le molestan ciertos comentarios ya que tocan lo que más le "duele" a una madre.
Estefi Unzu, conocida como Verdeliss en redes sociales, es atleta, influencer y madre de ocho hijos.
La navarra ha sido la última invitada a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y en el adelanto del capítulo que verá la luz este jueves, la deportista explica las críticas que ha recibido por estar compitiendo y no con sus 8 hijos.
"'Tú corre, que ya cuidan de tus hijos por ti'. ¿Te sigue molestando lo que dicen de ti en redes sociales?", le plantea el presentador.
"Me molesta porque cuando atacas a esta parcela de una madre, es lo que más le duele", replica Verdeliss.
La atleta, que completó siete maratones en siete días en siete continente, equipara su caso al de su marido.
"Yo estuve durante dos años en casa mientras mi marido vivía lejos, y jamás a él se le tildó de mal padre y a mi de buena madre", señala.
"Sin embargo, ahora que yo estoy más tiempo fuera de casa soy una mala madre y él es un buen padre", añade.
Es por ello que Unzu pide compresión: "Parece que no podemos tener otras pasiones que no sea estar al 100% al cuidado del hogar o de muestra familia".
"Si estoy corriendo maratones y me he dedicado a entrenar, está suponiendo un abandono de mis tareas", zanja.