Red Bull no se esconde. Busca segundo piloto para 2025. No cuentan con Checo Pérez. A pesar de que decidieron mantenerle en verano, parece que para la temporada que viene no quieren que sea el compañero de Max Verstappen. Así de contundente se ha mostrado Christian Horner.

El jefe de Red Bull, en 'Motorsport', dice que necesitan "respuestas urgentes" sobre su alineación de pilotos.

Porque sus rivales están muy fuertes: "Cuando miras a nuestros rivales, Ferrari será fuerte el año que viene, con Hamilton y Leclerc. Además McLaren con Norris y Piastri es una alineación fuerte".

"Necesitamos respuestas urgentemente. Tenemos que asegurarnos de que con nuestros dos pilotos no haya una gran brecha entre ellos, porque no puedes permitirte que eso ocurra", dice el jefe de Red Bull.

No es la primera vez que desde la escudería de las bebidas energéticas se pronuncian en este sentido. Helmut Marko, el gran asesor, ya dijo que un 2025 ideal para ellos sería viendo a Max Verstappen campeón de la Fórmula 1 y compartiendo equipo con un piloto joven de la fábrica.

Y en estos momentos hay dos grandes nombres. Los de Racing Bulls. Yuki Tsunoda y Liam Lawson.