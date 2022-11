A pesar de que Lewis Hamilton dijo que sería poco para él, Mercedes sí será el destino de Daniel Ricciardo. El piloto australiano firmará con las flechas de plata a partir del año que viene como tercer piloto reserva, por detrás de Hamilton y de George Russell.

Así lo ha informado 'Racing News 365', que asegura que el acuerdo está firmado. "Daniel Ricciardo, quien no tiene un asiento en la parrilla para 2023 después de no continuar con McLaren, ha firmado un contrato como tercer piloto de Mercedes con opciones de correr", dice el citado medio.

Y afirman que Ricciardo quiere ser "cauteloso": "El australiano negó más tarde esos rumores, pero lo más probable es que sólo esté siendo cauteloso, ya que todo puede pasar en Fórmula 1".

Por lo tanto, seguirá en Fórmula 1 pero no como primer piloto. Todo ello después de decir "no" a la propuesta de Haas, la última opción que le quedaba en la parrilla. El equipo sigue buscando un sustituto a Mick Schumacher, que a falta de dos carreras todavía no conoce su futuro.

Ricciardo ha perdido su asiento en McLaren. En su lugar se sentará Oscar Piastri, que compartirá box con Lando Norris. Los resultados del ex de Red Bull han sido muy pobres en comparación con los de su compañero de equipo. Es decimosegundo con 35 puntos. Norris es séptimo con 111.

Debido a sus malos resultados McLaren está por detrás de Alpine, a siete puntos. Si Ricciardo hubiera estado al nivel de Norris, McLaren sería cuarto con mucha diferencia en el mundial de constructores.

Hamilton no lo ve

Hamilton tenía claro que Ricciardo era "demasiado talentoso" para ese puesto. Pero parece que el piloto ha terminado aceptando. "Creo que Daniel debería seguir corriendo en 2023, es demasiado talentoso para ser tercer piloto y se ha ganado el derecho de continuar en la parrilla", comentó Hamilton.

"Sería genial que estuviese con nosotros el año que viene, pero creo que ser reserva no es lo mejor para él. Si yo fuera representante, le encontraría otro asiento para el año que viene", detalla el siete veces campeón del mundo. Y, sí, finalmente estará en Mercedes.