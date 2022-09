Daniel Ricciardo no correrá con McLaren en 2023 y de momento no tiene equipo. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que sea reserva o de que se tome un año sabático para volver una temporada después. De momento no hay nada cerrado. Lo que sí está claro es que Lewis Hamilton no le ve en este puesto.

El piloto inglés, preguntado en la previa del Gran Premio de Italia sobre que Ricciardo sea reserva de Mercedes, cree que esta posibilidad no es real porque "tiene demasiado talento".

"Creo que Daniel debería seguir corriendo en 2023, es demasiado talentoso para ser tercer piloto y se ha ganado el derecho de continuar en la parrilla", ha dicho el siete veces campeón del mundo.

Tiene claro que debería tener una oportunidad como primer piloto: "Sería genial que estuviese con nosotros el año que viene, pero creo que ser reserva no es lo mejor para él. Si yo fuera representante, le encontraría otro asiento para el año que viene".

¿Intención de retirarse?

Por otro lado, Hamilton ha vuelto a responder sobre sus planes a corto plazo, que no son los de dejar la Fórmula 1: "Durante años hemos estado hablando de historias sobre mi retirada, pero yo me siento mejor que nunca y me encanta lo que hago. No tengo planes de parar a corto plazo".

"Mi objetivo siempre ha sido seguir con Mercedes, desde que firmé hace dos décadas y media con el programa de jóvenes pilotos de McLaren. Creo que tenemos muchas cosas más que conseguir juntos", dice el británico.

"En 2022, quedan siete carreras y el gran objetivo para nosotros es ganar una carrera. No sé en qué circuitos irá bien nuestro coche, pero lo de Zandvoort fue una buena sorpresa. Quiero una victoria este año, pero no me importa el récord", sentencia.