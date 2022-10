Daniel Ricciardo, decimosexto con un McLaren que es un coche que puede competir perfectamente entre los ocho primeros. De hecho, el piloto sólo pudo pelear con Nicholas Latifi en el Gran Premio de Estados Unidos. El peor piloto de la actual parrilla.

A Ricciardo le quedan tres carreras para terminar su etapa en McLaren. Una etapa en la que ni mucho menos ha conseguido los resultados esperados. Y con sus declaraciones deja claro que necesita salir de la Fórmula 1 cuanto antes.

"Cuando crees que la cosa no puede empeorar, lo hace", dijo el piloto australiano tras la prueba de Austin. Oscar Piastri ya espera para coger su puesto a partir de 2023.

"No sé cómo sigo adelante porque... doloroso es quedarse corto", comentó el compañero de Lando Norris, que terminó sexto sólo por detrás de los Red Bull, el Ferrari de Charles Leclerc y los dos Mercedes.

No entendió cómo pudo terminar tan atrás: "No estoy contento con esa clasificación. Estábamos luchando mucho con la parte trasera del coche y tuvimos algunos sustos en el primer sector".

"Claramente, simplemente no lo superamos. Tenemos que averiguar por qué, ya que no me está dando lo que quiero", detalla sobre el McLaren.

El año de Ricciardo es desastroso en cuanto a los resultados se refiere. Sólo suma 29 puntos en todo el mundial, apenas tres más que el Haas de Kevin Magnussen con un coche muy superior. Su compañero casi le triplica la puntuación: 109 puntos.