La última bandera roja y la posterior resalida, a dos vueltas, del Gran Premio en Albert Park provocaron un carrusel de accidentes que la FIA tenía que mirar al detalle.

A la FIA se le acumuló el trabajo en Australia. Después de la revisión por la salida de Max Verstappen, la penalización a Carlos Sainz o el choque entre los Alpine, llega Logan Sargeant, quien se lleva puesto a Nyck de Vries.

Carlos Sainz recibió una sanción de cinco segundos por su accidente con Fernando Alonso, que le mandó hasta la 12ª posición después de haber cruzado línea de meta en cuarta posición.

Todo eso ocurrió en la curva 3, y ahí mismo vinieron después otros accidentes, como el Pierre Gasly con Esteban Ocon, y que terminó con los dos Alpine fuera de carrera. Este no recibió sanción, como tampoco el que se produjo en la parte trasera de la parrilla.

Not that anyone cares but Logan Sargeant should absolutely get 3-place grid penalty for the next race

Regardless if its for P1 or for P20 you've got to have consistency pic.twitter.com/As5hMldwS6