Fernando Alonso volvió a hablar más que claro. Lo hizo, de nuevo, con la FIA como destinataria. El asturiano, después de lograr el podio en el GP de Australia, habló en 'DAZN' y fue contundente por lo que se formó tras la bandera roja que sacaron por Kevin Magnussen.

Una que para él no había que haber sacado: "No era necesaria. Para eso están los 'safety car"

"Cuando sacas bandera roja es por seguridad. Pero si haces eso, si hay una carrera a una vuelta o a dos y con 20 coches al final creas más peligro. Va a volver a suceder algo", cuenta.

Y avisa de que es algo que van a tratar para el GP de Azerbaiyán: "Lo hablaremos".

En ese sentido, confiesa que los últimos 30 minutos fueron "una montaña rusa" de emociones: "Nos quedamos fuera de los puntos en un punto, luego otra vez..."

"No sé quién me tocó. Vi que era Sainz, que tuvo una dura penalización. Ruedas frías, y tras el 'safety car'... No vas a chocar contra nadie", sentencia.

Otro podio más para el asturiano en 2023. En tres carreras lleva tres con tres terceros puestos. Tres, tres, tres... Queda ya que llegue la 33.