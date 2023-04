El promotor del Gran Premio de Australia, Andrew Westacott, destacó cuando finalizo la accidentada carrera de Melbourne que un aficionado resultó herido.

Todo vino después del choque de Kevin Magnussen contra el muro de la curva 2 que le hizo perder una rueda. Los restos de fibra de carbono que dejó el Haas y volaron alrededor de la grada causaron las heridas en el fan que presenciaba la carrera.

La pieza llegó a atravesar las vallas de protección causando el caos entre los presentes, que a pesar del susto vibraron con un final de carrera apasionante.

El propio responsable del circuito de Albert Park desveló que "los restos de fibra de carbono de la rueda salieron disparados unos veinte metros por los aires, se elevaron y cayeron en el brazo de un señor".

Ese señor se trataba de Will Sweet, gran seguidor del 'Gran Circo', y del equipo Mercedes, de hecho lucía la indumentaria del equipo inglés.

Tras el comunicado de Andrew Westacott fue el hombre más buscado para que contara cómo vivió lo sucedido.

El damnificado australiano manifestó en 'The Project' que "tuvo que cubrirse con el brazo para evitar que la pieza le golpease en la cabeza". Debido a que solo sufrió un corto, Will se permitió incluso el lijo de bromear: "¡Fue un día salvaje en la F1! , publicó en su cuenta de 'Instagram'.

"Con todas las banderas rojas, acabé golpeado por los escombros", destacó junto a varias fotos de los restos del coche y de cómo quedó la pista.

Spectator Will Sweet was hit by flying debris at turn two at the Australian Grand Prix after Kevin Magnussen's car hit the wall. He tells us how he narrowly avoided disaster. pic.twitter.com/JncN5xSZFj