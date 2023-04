El Gran Premio de Australia fue un absoluto caos. Tras dos banderas rojas y en la tercera salida, Carlos Sainz se pasó de frenada y tocó a Fernando Alonso, que trompeó. Al piloto de Ferrari le impusieron cinco segundos de sanción, pero... ¿es justa la sanción?

Precisamente en la primera vuelta disputa en Albert Park se dio un incidente muy similar, casualidades del destino, entre un Ferrari y un Aston Martin. En la curva 3, Charles Leclerc estaba trazando por fuera y recibió un toque de Lance Stroll por el que acabó atrapado en la grava y abandonando.

"En la tercera curva Fernando frenó pronto bloqueado por los pilotos de delante y vi un hueco por fuera. Lance estaba en medio y me tocó. No lo culpo, es un accidente de carrera", argumentó el monegasco.

Y la FIA así lo interpretó también. Stroll se encontró en un callejón sin salida y sin capacidad de maniobrar sin tocar a nadie. Finalmente, no pudo evitar el toque con el '16', pero una acción no sancionable que se consideró lance de carrera pese a que tuvo como consecuencia un abandono.

Sin embargo, el que sí recibió una penalización fue Carlos Sainz en la última relanzada. El madrileño se pasó de frenada en la curva 1 y tocó a Fernando Alonso, provocando el trompo de éste. Esta acción le costó cinco segundos por "causar una colisión".

"No. No puede ser. No. No. Esto es inaceptable. Díselo. Que esperen. Que esperen a que acabe la carrera y lo discutimos. Por favor, por favor... Por favor. Que esperen. Que lo hablen conmigo. La sanción es muy dura", dijo por radio al enterarse de la penalización.

La FIA lo tuvo claro. A diferencia de la acción entre Stroll y Leclerc, la sanción llega porque los comisarios interpretan que Sainz sí tenía margen de maniobra. Si hubiera atacado más el vértice, no hubiera habido contacto, pero se pasó de frenada y provocó el accidente.

Pese a ello, Sainz tuvo claro que quería reunirse con la FIA para discutir la sanción y recuperar la cuarta posición que había ganado en pista. Incluso evitó hacer declaraciones a la prensa para evitar cualquier polémica antes de hablar con los comisarios.

El que tampoco tiene clara la sanción en comparación con la de Stroll es Frederic Vasseur, jefe del equipo Ferrari: "En esas situaciones, habrá gente que diga que la sanción es justa. Para nosotros es dura, hemos tenido algo similar con Stroll y Leclerc y no ha pasado nada. Deberían hablar antes con los pilotos y ver si han frenado, en qué punto y estudiarlo todo mejor".

El argumento del dirigente francés viene avalado por los datos, que podrían demostrar que el incidente puede venir de un fallo del coche o similar, lo que podría eximir a Sainz de la sanción. Pero mientras la FIA no analice esos datos en este tipo de acciones, la sanción a acciones como la de Sainz será más justa que otras como la de Stroll.