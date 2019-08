Día de luto para el mundo del motor. El joven Anthoine Hubert ha muerto tras sufrir un terrible accidente en la carrera del GP de Bélgica de Fórmula 2. El francés se vio envuelto en un accidente múltiple en la salida de Eau Rouge y, desgraciadamente, ha perdido la vida.

En ese instante, Lewis Hamilton se encontraba haciendo una entrevista con los medios de comunicación. El británico se quedó desencajado tras ver el incidente y sus palabras lo dicen todo.

"Ay, ay ay... Espero que los chicos estén bien", dijo en directo.

En su Twitter personal se unió al resto de condolencias que el mundo de la Fórmula 1 ha mandado tras confirmarse la muerte del francés: "Noticias devastadoras. Que Dios cuide de tu alma. Mis rezos están con tu familia".

Devastating news. God bless your soul Anthoine. My thoughts and prayers are with you and your family today 🙏🏾😔