Día triste para el mundo del motor este 31 de agosto de 2019. El joven Anthoine Hubert, piloto de Fórmula 2, ha muerto tras sufrir un grave accidente en la carrera del GP de Bélgica. Correa chocó con el galo a la salida de Eau Rouge, en el Raidillon, y aunque Juan Manuel está estable, el francés ha perdido la vida.

El mundo de la Fórmula 1 ha querido mandar todo su apoyo a la familia y ha expresado sus más sinceras condolencias tras un suceso que ha llenado de tristeza al motor.

Pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz, y equipos como McLaren y Mercedes, se han unido al dolor de la familia del francés con unos sentidos mensajes en redes sociales.

The entire Mercedes family sends its deepest condolences to the family and friends of Anthoine Hubert, and his Arden and Renault teams on this tragic day.

It is with deep sadness that McLaren Racing learns of the passing of Anthoine Hubert in today’s Formula 2 race. The team sends its heartfelt condolences to Anthoine’s family and loved ones, his colleagues at the Arden team, and the entire F2 community. pic.twitter.com/pfhRS7fBbO