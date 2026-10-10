En Marina Bay
F1 2026 hoy, en directo: Carrera al sprint y clasificación del Gran Premio de Singapur
Sigue en directo el sábado del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 con la primera carrera a sprint en este trazado, primero, y por la tarde la clasificación.
ALONSO, ENFADADO CON ASTON
Se pudo ver a Fernando Alonso enfadado con el Aston Martin al acabar la clasificación sprint de este viernes. El asturiano saldrá 15º en una carrera con mucho peligro. Un accidente puede comprometer la clasificación y el resto del fin de semana. Los de Silverstone depositan muchas esperanzas en este circuito a pesar de que han comenzado con mal pie.
VERSTAPPEN SIGUE EN ESTADO DE GRACIA
Red Bull ha despertado tarde en el campeonato. El neerlandés saldrá al frente en la carrera a sprint y buscará su primera victoria en esta modalidad en 2026. El campeonato está prácticamente imposible, pero los austriacos pueden sentar las bases para volver a pelear por el título en 2027.
BIENVENIDOS A LA SPRINT DE SINGAPUR
Muy buenos días a todos. En poco menos de una hora comenzará la carrera a sprint del Gran Premio de Singapur por primera vez en la historia de este trazado. El circuito urbano de Marina Bay se ha convertido en las últimas dos décadas en un escenario marcado en rojo para la parrilla de F1. Se trata de uno de los circuitos más duros del calendario por la gran longitud del circuito y por las exigentes condiciones climáticas que rodea al país. La prueba constará de 21 vueltas. Veremos qué tal sienta el formato a sprint.