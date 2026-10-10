F1 2026 hoy, en directo: Carrera al sprint y clasificación del Gran Premio de Singapur

VERSTAPPEN SIGUE EN ESTADO DE GRACIA Red Bull ha despertado tarde en el campeonato. El neerlandés saldrá al frente en la carrera a sprint y buscará su primera victoria en esta modalidad en 2026. El campeonato está prácticamente imposible, pero los austriacos pueden sentar las bases para volver a pelear por el título en 2027. Compartir en X

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BIENVENIDOS A LA SPRINT DE SINGAPUR Muy buenos días a todos. En poco menos de una hora comenzará la carrera a sprint del Gran Premio de Singapur por primera vez en la historia de este trazado. El circuito urbano de Marina Bay se ha convertido en las últimas dos décadas en un escenario marcado en rojo para la parrilla de F1. Se trata de uno de los circuitos más duros del calendario por la gran longitud del circuito y por las exigentes condiciones climáticas que rodea al país. La prueba constará de 21 vueltas. Veremos qué tal sienta el formato a sprint. Compartir en X

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