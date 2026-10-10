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En Marina Bay

F1 2026 hoy, en directo: Carrera al sprint y clasificación del Gran Premio de Singapur

Sigue en directo el sábado del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 con la primera carrera a sprint en este trazado, primero, y por la tarde la clasificación.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

ALONSO, ENFADADO CON ASTON

Se pudo ver a Fernando Alonso enfadado con el Aston Martin al acabar la clasificación sprint de este viernes. El asturiano saldrá 15º en una carrera con mucho peligro. Un accidente puede comprometer la clasificación y el resto del fin de semana. Los de Silverstone depositan muchas esperanzas en este circuito a pesar de que han comenzado con mal pie.

BIENVENIDOS A LA SPRINT DE SINGAPUR

Muy buenos días a todos. En poco menos de una hora comenzará la carrera a sprint del Gran Premio de Singapur por primera vez en la historia de este trazado. El circuito urbano de Marina Bay se ha convertido en las últimas dos décadas en un escenario marcado en rojo para la parrilla de F1. Se trata de uno de los circuitos más duros del calendario por la gran longitud del circuito y por las exigentes condiciones climáticas que rodea al país. La prueba constará de 21 vueltas. Veremos qué tal sienta el formato a sprint.

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