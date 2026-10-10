Debacle de los dos McLaren en la 'sprint' de Singapur: ¡Lando Norris se choca con Oscar Piastri!

El británico se llevó puesto a su compañero de equipo cuando rodaban en la última vuelta de la sprint. Luchaban por conseguir la cuarta posición.

La última 'sprint' de la temporada 2026 de Fórmula 1 ha resultado tremendamente accidentada con la mitad de la parrilla, abandonado. Los grandes protagonistas fueron Oscar Piastri y Lando Norris ya que se accidentaron en la última vuelta de la carrera de sábado de Singapur.

Corría la vigésima vuelta de la sesión cuando Norris decidió meter el coche a su compañero de equipo. El inglés chocó contra Piastri y ambos coches trompearon, perdiendo toda opción de puntos.

La lucha por la posición del último cajón del podio estaba muy viva porque el Ferrari de Charles Leclerc estaba sufriendo por el desgaste de los neumáticos. Los competidores papaya olieron la sangre y lo acabaron pagando. Las últimas vueltas por la lucha por el tercero fueron intensos y acabó estallando con el toque entre compañeros.

Norris buscó el interior de la curva 5 para pasar. Fue una decisión tremendamente arriesgada teniendo en cuenta el momento y la ubicación. Finalmente, se llevó por delante a su compañero y la carrera acabó bajo bandera amarilla.

Mucho tendrán que analizar los de Woking tras este incidente puesto que eran buenos puntos para ellos y el vigente campeón del mundo lo ha mandado todo al traste. Por suerte para ellos, los daños no parecen significativos por lo que podrán llegar a la sesión de clasificación que se retrasará 30 minutos. Comenzará a las 15:30 hora peninsular española.

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