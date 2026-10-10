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"No tengo potencia..."

Alonso sugirió 'tirar la toalla' en la 'sprint' de Singapur por el motor: "Pensad en retirarnos..."

El bicampeón del mundo se le escuchó bastante enfadado con Aston Martin y reportó por radio más problemas del motor Honda hasta el punto de sugerir que abandonaran.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Fernando Alonso tuvo 21 vueltas de desesperación en las calles de Marina Bay. El 'AMR26' volvió a tener problemas con la unidad de potencia fabricada por los japoneses y no paró de reportarlo por radio en varias ocasiones durante la sesión.

Desde el box de Aston Martin le pedían que enfriara neumáticos en las zonas donde todavía existían pequeños charcos de agua a causa de la lluvia que hubo previamente. No obstante, el ovetense volcó su rabia contra el motor que le impedía progresar.

"Que os concentréis en el motor", insistía molesto Fernando, tal y como recogía la emisión oficial de la Fórmula 1. Vueltas después, Alonso se resignó y empezó a reportar al equipo que algo no iba bien con el motor japonés e incluso les lanzó una seria advertencia.

"Creo que hay un problema de motor. Esto no es posible. No tengo potencia a la salida de las curvas. Pensad si retiramos ya y cambiamos el motor antes de la 'qualy', así tenemos tiempo", aseguró el español ya preocupado con el devenir del fin de semana.

Acabó la sesión undécimo, sin conseguir ningún punto de la sesión a 'sprint', y con mucha incertidumbre por delante en el fin de semana. Singapur es un escenario que depositaban mucha fe para hacer un buen resultado dado que es un circuito de chasis, la única fortaleza del coche diseñado por Adrian Newey.

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