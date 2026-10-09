Nuevo duro enfado de Alonso con Honda en Singapur: "Ha sido decepcionante"

El asturiano se ha quedado fuera de la 'SQ3' teniendo, en teoría, potencia suficiente como para alcanzar ese objetivo. Su descontento tras la sesión, más que evidente.

Fernando Alonso tenía una buena oportunidad en la clasificación para la 'sprint' de firmar un buen resultado. El bicampeón mejoró el resultado que lleva promediando esta temporada pero no terminó de conseguir esa ansiada presencia entre los diez primeros.

Como viene siendo habitual, el rendimiento del coche fue el gran lastre en la sesión. Un decente decimocuarto puesto ha sido con lo que se ha tenido que conformar Fernando sabiendo que quizás había potencial para certificar una mejor salida de cara a la 'sprint'.

Alonso ha vuelto a 'cargar' contra el coche y contra ciertos aspectos del motor Honda que son los que perjudican constantemente la velocidad del Aston en pista: "He sentido que la vuelta de SQ2 había sido buena para estar en SQ3. Ha sido decepcionante".

"He sentido bien el coche, con un poco de subviraje que no hemos resuelto tras los libres. Nos falta carga aerodinámica y potencia en las rectas", ha asegurado Fernando en unas declaraciones para los medios presentes en Singpur.

Su compañero Lance Stroll solo ha podido ser decimoctavo en una primera toma de contacto muy decepcionante para los Aston Martin. No hay que olvidar que, tras el buen resultado en Sepang, la sensación era de que en Singapur se podía incluso ir a mejor. De momento, la realidad está lejos de ser esa.

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