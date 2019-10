Fernando Alonso sabía y sabe dónde se mete con esteo de los rallies. Con el Dakar 2020 en el horizonte, el asturiano ha debutado ante los más grandes de las dunas en un Rally de Marruecos en el que ya sabe de qué va el juego. Su comienzo, extraordinario, pero un problema en una rueda le hizo perder un valioso tiempo.

Y es que el asturiano dejó atrás a otros de los grandes nombres del panorama rally tras el primer tramo. O más bien tras 'el primer tramo', pues el primero de verdad se canceló por un problema y comenzó directamente con la siguiente tanda.

Fernando firmó, en el paso por el primer registro, un 21:45, a un par de minutos del crono de Przygonski y bastante cerca de los cocos Peterhansel y Roma. En el segundo puesto cronometrado, Alonso perdía cuatro minutos con Al Attiyah y con Al Rajhi. Sin embargo, el asturiano reaccionó y en el siguiente sector firmó un regristro que incluso mejoraba al del Toyota de Al Attiyah. En ese instante marchaba sexto.

Sin embargo, Fernando y Marc Coma tuvieron que parar su coche, tal y como confirmó la organización. El motivo, la rueda delantera. El neumático, además de parar, obligó a Alonso a proseguir la marcha a velocidad reducida, con lo que perdió más de 30 minutos con la cabeza.

