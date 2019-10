Fernando Alonso ha hablado sobre las dificultades a las que se enfrentará en el Rally de Marruecos, una prueba que espera que sea un "mundo de lobos" con grandes nombres como Carlos Sainz, Al-Attiyah, Peterhansel o De Villiers.

"Marruecos es para ellos como para nosotros Barcelona en los test de invierno. Ellos hacen todos los test allí y de repente llegas al Rally de Marruecos y sé que no voy a estar al nivel de los mejores, pero al mismo tiempo espero seguir aprendiendo, ganar muchos kilómetros y ver las sensaciones que tengo", explica Alonso en declaraciones a 'motorsport.es'.

Este nuevo reto no ha hecho que se olvide de su amor por la Fórmula 1. Reconoce no estarse divirtiendo tanto en los raids como lo hacía en la Fórmula 1 debido al "estudio brutal" que tiene que hacer para prepararse.

"La semana pasada que tuve medio descanso tuve que leérmelo, estudiarlo, compartir dudas con Marc -Coma- y los mecánicos. En los test de Marruecos tenemos que montar y desmontar el coche nosotros solos... hay mucho trabajo fuera de los resultados y las noticias de que no es tan divertido", explica.

Sobre su posible presencia en el Dakar, Fernando Alonso afirma que, en el caso de participar, lo hará para "vivir la experiencia": "Todo el mundo me ha dicho que es inolvidable. El objetivo en cuanto a competitividad no sabría decir porque no tengo ninguna referencia".

Por último, una de las preguntas del millón: ¿volverá a la F1? Alonso sigue dejando la puerta abierta a una posible vuelta, volviendo a fijar en 2021 todas las miradas. "Si vuelvo tampoco sería una sorpresa. Parece que hay una oportunidad en 2021 con normas nuevas, pero todavía queda tiempo", afirma.