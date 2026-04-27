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"Desde Indonesia del año pasado..."

Pedro Acosta, escéptico con Marc Márquez: "No es normal ver esto en él"

El piloto de KTM cree que el de Ducati debe tener "algún problema" ya que su nivel dista del de la pasada temporada.

Pedro Acosta y Marc MárquezPedro Acosta y Marc MárquezGetty

Tras ganar heroicamente la sprint de Jerez el sábado, Marc Márquez se fue al suelo en las primeras vueltas del Gran Premio de España.

El de Cervera perdió el tren delantero y se fue directo a la grava, quedándose fuera de la carrera y viendo cómo la ventaja de Marco Bezzecchi se va ya a los 44 puntos.

Sobre la situación del eneacampeón le preguntaron a Pedro Acosta, que apunta a ser su compañero el próximo año en Ducati.

Y el de KTM, que terminó décimo en Jerez, tiene claro que algo le pasa a Márquez: "No es normal ver esto en Marc".

"Está claro que, desde Indonesia del año pasado, algún problema debe tener", señaló en declaraciones que publica 'Motosan'.

Cabe recordar que en aquel Gran Premio de Indonesia, Marco Bezzecchi embistió al ilerdense en la salida y tras sufrir una seria lesión en el hombro derecho se perdió la recta final de la temporada. De hecho, a día de hoy, sigue sin estar del todo recuperado.

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