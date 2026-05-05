Un ex de MotoGP tiene fe ciega en Marc Márquez: "Ducati ha hecho algunos saltos"

Álex Barros ha analizado a los favoritos para ganar el Mundial de MotoGP y ha ensalzado a un Pedro Acosta que ve como el 'nuevo Marc'.

Álex Barros, expiloto de Honda, ha estado en la presentación del 'Universo Aspar' donde ha analizado lo visto hasta la fecha en el Mundial de MotoGP.

Sobre los favoritos al título, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín liderando con las Aprilia, el brasileño ha incidido en que no hay que descartar aún a Marc Márquez.

"Yo pondría a Marc en la lucha. Pongo a Marc porque sé que Ducati ha hecho algunos saltos, yo he visto ya algunas cosas positivas", ha señalado en declaraciones que publica 'Motosan'.

"Sabemos que Aprilia está muy fuerte, y ha ganado a la Ducati. Álex Márquez que ha hecho una carrera extraordinaria en Jerez", ha añadido.

Eso sí, no cree que todo sea cosa de Aprilia y Ducati ya que tiene a uno de sus 'ojitos derechos' en la parrilla.

"También espero que KTM le dé una moto un poquito mejor a Pedro Acosta, porque Pedro es un fenómeno y un talento fantástico, ya lo acompañé cuando se estrenó en la carrera de Qatar, que ganó desde el box, y allí vi que había nacido otro Marc", ha señalado.

"Tenemos un campeonato muy bonito, y estoy seguro de que Marc ahora mismo está con todas sus dificultades físicas, que solo él sabe lo que le está pasando, pero creo que tendrá una recuperación muy bonita lo que queda de Campeonato y lo hará todo", ha zanjado.