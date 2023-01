Fórmula 1, Mundial de Resistencia, Indy, Dakar... Fernando Alonso ha competido en multitud de disciplinas de automovilismo -y lo que te rondaré, morena- y en todas ellas ha dejado su sello.

Desde que debutase en el 'Gran Circo' en 2001 de la mano de Minardi hasta ahora, que se ha enrolado en una nueva aventura de la mano de Aston Martin a sus 41 años, el bicampeón del mundo de F1 nunca ha dejado el volante a un lado.

Repasando su trayectoria, hay multitud de momentos reseñables, pero fruto de la carrera de una leyenda de las cuatro ruedas hay algunas hazañas que poco a poco se quedan en el olvido y cabe recordarlas.

En este caso, toca sacar del baúl de los recuerdos la Carrera de Campeones en la que compitió en 2001.

Alonso, entonces un joven que deslumbraba al mundo en el equipo español junto a 'Chus' Puras y Rubén Xaus, le dio a España su primera -y última hasta la fecha- Copa de Naciones.

Fue al volante de un Seat Córdoba WRC y frente al entonces tricampeón de Le Mans Tom Kristensen.

El asturiano batió al danés sacándole casi dos segundos en una prueba que se ha disputado en España durante 14 ediciones consecutivas, desde 1990 hasta 2003.

Tras vencer en la semifinal a Francia, los españoles se midieron a Tom Kristensen, Troy Bayliss y Harri Rovanperä, arrojando un resultado final favorable de 3-1.

Fernando Alonso deslumbró al mundo con un excelso pilotaje en tierra a todo un campeón de campeones. Recién debutado en F1 con Minardi, sembró la semilla de la planta que tenemos hoy día; la de un campeón insaciable, longevo y ávido de nuevos retos.

Now here's a gem from the archive: @alo_oficial vs Tom Kristensen at ROC 2001! 😍👌#ROCMemories pic.twitter.com/sEJESwsfcN