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GP Estados Unidos MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, el sprint y la carrera

El mundial de MotoGP no se detiene y de Brasil salta a Estados Unidos para correr en el Circuito de las Américas, en Austin.

Pilotos MotoGP en el Circuito de Phillip IslandPilotos MotoGP en el Circuito de Phillip IslandGetty

El mundial de MotoGP ha empezado con sorpresa. Ya no son las motos Ducati las más rápidas y en lo más alto se ha colado Aprilia con sus dos pilotos: Marco Bezzecchi y Jorge Martín. El piloto italiano lidera el mundial con dos victorias consecutivas, en Tailandia y en Brasil.

Martín, por su parte, está recuperando poco a poco su mejor nivel. Ese con el que fue campeón en el año 2024. Fue segundo este fin de semana en un domingo increíble para él.

En el mundial Marc Márquez es quinto con 34 puntos. El campeón ha empezado con dificultades, pero espera ir a más sobre todo este fin de semana en Austin. El Circuito de las Américas es uno de sus favoritos: allí ha ganado en siete ocasiones sólo en MotoGP.

Horario y dónde ver en TV

El sábado comenzará la acción definitiva con la clasificación y la carrera al sprint. La Q1 y la Q2, a partir de las 16.50. Después llegará la sprint a diez vueltas a partir de las 21 horas (horario peninsular español).

Ya el domingo la carrera se disputará a partir de las 22 horas, a 19 vueltas.

Bagnaia ganó el año pasado

Márquez se cayó el año pasado y el ganador fue Pecco Bagnaia. Sin embargo, el piloto italiano ha empezado este curso con muy malas sensaciones. Sólo ha podido sumar diez puntos en dos sprints y dos carreras de domingo.

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