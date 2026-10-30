El equipo de Valentino Rossi, cliente de Ducati, se niega a ayudar a Marc Márquez

Fabio Di Giannantonio ha dejado claro en Sepang que piensa en su campeonato y en "sacar el máximo partido".

A falta de cuatro Grandes Premios para que finalice la presente temporada de MotoGP (tres si se cancela finalmente Qatar), Marc Márquez llega a Sepang como líder del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 50 sobre Marco Bezzecchi.

Llegados a este punto de campeonato, un puesto arriba o un puesto abajo un domingo puede marcar la diferencia de cara a la cita final en Cheste.

Mucho se habla de las 'ayudas' que pueden brindar el Trackhouse, filial de Aprilia, o el VR46, equipo cliente de Ducati, a los contendientes al título.

Pues bien, desde el garaje del de Valentino Rossi han dejado claro que no ayudarán a Marc, tal y como ha señalado Fabio Di Giannantonio en 'Motorsport'.

"¿Ayudar a Márquez? Yo pienso en mi campeonato y quiero intentar sacar el máximo partido. Visto de amarillo y eso es lo que me importa; todavía tengo la posibilidad de acabar en tercera o cuarta posición en la general y debo pensar en mis intereses y en los de mi equipo, consiguiendo el mejor resultado posible", ha señalado.

"Sé que no será fácil y tendremos que esforzarnos mucho en las próximas carreras para alcanzar un objetivo así, pero nunca digas nunca y estamos aquí para darlo todo", ha zanjado.