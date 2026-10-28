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Última hora del accidente de tren | Al menos 10 muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo: varios vagones han caído por un terraplén

ADIF ha confirmado un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE. El accidente ha tenido lugar a las 8:30h de la mañana.

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  22. Dos vagones han caído por un terraplén

  23. El accidente ha tenido lugar entre Los Yébenes y Urda, en Toledo

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Fuentes del Gobierno apuntan a un fallo humano "absolutamente incomprensible"

Los datos que nos han facilitado fuentes al más alto nivel es que se produce un fallo del sistema. Ese fallo del sistema ha provocado que todos los trenes en ese tramo queden paralizados. Se recupera ese fallo del sistema, se ordenan los trenes reanudar la marcha y por alguna razón, nos dicen que el Iryo no arranca y el AVE, a pesar del semáforo rojo, sigue su circulación, porque el Iryo no ha arrancado y le alcanza por detrás.

El tren de Renfe sigue su circulación porque un operario autoriza a que siga circulando a pesar de que se había activado ese semáforo en rojo porque por motivos que se desconocen el Iryo no podía reanudar la marcha.

Están absolutamente desconcertados en el Gobierno y recabando todos los datos de esta investigación, pero en principio se apunta a un fallo humano.

esther
Fuentes del gobierno apuntan a un fallo humano "absolutamente incomprensible"

Comunicado oficial de Iryo: "Hemos activado todos los protocolos de emergencia"

Iryo acaba de compartir un comunicado oficial tras el accidente ferroviario:

Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118.

iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con la autoridades competentes para la gestión de la situación.

Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados.

Por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación.

Seguiremos informando de cualquier novedad a través de nuestros canales habituales.

El Gobierno regional activa el PLATECAM, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo

El Gobierno regional activa el PLATECAM, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo, por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda

La activación del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha permite movilizar y coordinar a todos los grupos de acción competentes ante el accidente ferroviario, así como el despliegue del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Sanidad moviliza "todos los recursos": "Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona"

"Desde el Ministerio de Sanidad estamos movilizando todos los recursos a nuestra disposición y en coordinación con todas las instituciones competentes", ha escrito la ministra de Sanidad, Mónica García, en su cuenta de X.

"Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar. Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona", ha añadido.

Sánchez se muestra "consternado" ante el "grave accidente": "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo". "Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", ha añadido.

El alcalde de Urda prepara un pabellón para atender heridos

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha asegurado en la 'Cadena SER' que están preparando un pabellón para atender heridos.

Al ser preguntados por si tienen medios de atención urgentes, Galán lo ha negado y ha dicho que "somos un pueblo pequeño" y solo tienen "un centro de salud con dos médicos y policía local que ya han ido a ayudar".

👉Este es el lugar aproximado del accidente de dos trenes entre Madrid y Andalucía

El accidente entre dos trenes, un Iryo y un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe ha tenido lugar en una zona próxima a Urda y Los Yébenes, en Toledo.

Mapa con localización del accidente en la estación de Urda (Toledo) Mapa con localización del accidente en la estación de Urda (Toledo)Europa Press

💥Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por "un alcance entre dos trenes"

Adif ha anunciado que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida por "un alcance entre dos trenes". Según confirman fuentes de Adif a laSexta, el incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y el "alcance" se ha producido entre un AVE y un Iryo.

Cristina Moure

Las 6 de laSexta

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