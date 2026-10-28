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Última hora del accidente de tren | Al menos 10 muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo: varios vagones han caído por un terraplén
ADIF ha confirmado un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE. El accidente ha tenido lugar a las 8:30h de la mañana.
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Fuentes del Gobierno apuntan a un fallo humano "absolutamente incomprensible"
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Comunicado oficial de Iryo: "Hemos activado todos los protocolos de emergencia"
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Page pide la incorporación de la UME
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Borja Sémper, tras el accidente: "Qué horror"
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El Gobierno regional activa el PLATECAM, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo
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Sanidad moviliza "todos los recursos": "Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona"
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Sánchez se muestra "consternado" ante el "grave accidente": "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias"
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Activan un teléfono de atención a familiares
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Al menos diez fallecidos tras el accidente de tren de Urda
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Decenas de muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo
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El alcalde de Urda prepara un pabellón para atender heridos
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Page se traslada a Urda tras el accidente
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Carlos Cuerpo cancela la agenda pública prevista en Catalunya
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El Gobierno confirma que el "accidente es muy grave"
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Guardia Civil confirma que hay personas atrapadas
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El PP cancela su agenda a la espera de tener más información sobre el accidente
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👉Este es el lugar aproximado del accidente de dos trenes entre Madrid y Andalucía
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Un AVE podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, según las primeras informaciones
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Sánchez cancela su presencia en un acto tras conocer el choque entre los dos trenes
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El choque de dos trenes deja heridos, pero aún no se sabe cuántos
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Tres helicópteros sanitarios y dos UVI trabajan en la zona
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Dos vagones han caído por un terraplén
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El accidente ha tenido lugar entre Los Yébenes y Urda, en Toledo
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💥Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por "un alcance entre dos trenes"
Fuentes del Gobierno apuntan a un fallo humano "absolutamente incomprensible"
Los datos que nos han facilitado fuentes al más alto nivel es que se produce un fallo del sistema. Ese fallo del sistema ha provocado que todos los trenes en ese tramo queden paralizados. Se recupera ese fallo del sistema, se ordenan los trenes reanudar la marcha y por alguna razón, nos dicen que el Iryo no arranca y el AVE, a pesar del semáforo rojo, sigue su circulación, porque el Iryo no ha arrancado y le alcanza por detrás.
El tren de Renfe sigue su circulación porque un operario autoriza a que siga circulando a pesar de que se había activado ese semáforo en rojo porque por motivos que se desconocen el Iryo no podía reanudar la marcha.
Están absolutamente desconcertados en el Gobierno y recabando todos los datos de esta investigación, pero en principio se apunta a un fallo humano.
Comunicado oficial de Iryo: "Hemos activado todos los protocolos de emergencia"
Iryo acaba de compartir un comunicado oficial tras el accidente ferroviario:
Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118.
iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con la autoridades competentes para la gestión de la situación.
Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados.
Por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación.
Seguiremos informando de cualquier novedad a través de nuestros canales habituales.
Page pide la incorporación de la UME
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido la incorporación de la UME.
Borja Sémper, tras el accidente: "Qué horror"
"Qué horror, pienso en las personas que iban en esos trenes, en sus familias, en el miedo y el dolor, en la terrible incertidumbre", ha escrito el portavoz del PP, Borja Sémper, en su cuenta de X.
El Gobierno regional activa el PLATECAM, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo
El Gobierno regional activa el PLATECAM, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo, por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda
La activación del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha permite movilizar y coordinar a todos los grupos de acción competentes ante el accidente ferroviario, así como el despliegue del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Sanidad moviliza "todos los recursos": "Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona"
"Desde el Ministerio de Sanidad estamos movilizando todos los recursos a nuestra disposición y en coordinación con todas las instituciones competentes", ha escrito la ministra de Sanidad, Mónica García, en su cuenta de X.
"Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar. Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona", ha añadido.
Sánchez se muestra "consternado" ante el "grave accidente": "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo". "Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.
"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", ha añadido.
Activan un teléfono de atención a familiares
Según ha informado Renfe en sus redes sociales, han activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF).
- Teléfono de atención a familiares 900 10 10 20.
Al menos diez fallecidos tras el accidente de tren de Urda
Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.
Decenas de muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo
Fuentes de Protección Civil de Castilla-La Mancha han asegurado a la 'Cadena SER' que hay 46 fallecidos por el accidente ferroviario de este miércoles.
El alcalde de Urda prepara un pabellón para atender heridos
El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha asegurado en la 'Cadena SER' que están preparando un pabellón para atender heridos.
Al ser preguntados por si tienen medios de atención urgentes, Galán lo ha negado y ha dicho que "somos un pueblo pequeño" y solo tienen "un centro de salud con dos médicos y policía local que ya han ido a ayudar".
Page se traslada a Urda tras el accidente
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se traslada a Urda para conocer de primera mano el accidente entre los dos trenes.
Carlos Cuerpo cancela la agenda pública prevista en Catalunya
Debido al accidente de tren, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha cancelado la agenda pública prevista en Catalunya.
El Gobierno confirma que el "accidente es muy grave"
Fuentes del Gobierno han confirmado a laSexta que el "accidente es muy grave".
Guardia Civil confirma que hay personas atrapadas
Fuentes de la Guardia Civil han asegurado a laSexta que son cuatro vagones los que se han visto implicados en el accidente. A pesar de que aún no confirman el número de muertos, sí que aseguran que hay personas atrapadas en el interior de los trenes.
El PP cancela su agenda a la espera de tener más información sobre el accidente
El Partido Popular ha cancelado su agenda de este miércoles a la espera de tener más información sobre el accidente ferroviario, según han indicado fuentes del partido a laSexta.
👉Este es el lugar aproximado del accidente de dos trenes entre Madrid y Andalucía
El accidente entre dos trenes, un Iryo y un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe ha tenido lugar en una zona próxima a Urda y Los Yébenes, en Toledo.
Un AVE podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, según las primeras informaciones
Según los primeros indicios, un AVE podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del tren Iryo, informan fuentes del Gobierno.
Sánchez cancela su presencia en un acto tras conocer el choque entre los dos trenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su participación en la Cumbre Mundial sobre la Obesidad 2026, que tiene lugar este miércoles tras conocer el choque entre los dos trenes.
El choque de dos trenes deja heridos, pero aún no se sabe cuántos
Fuentes del 112 han asegurado que el choque entre dos trenes que ha tenido lugar este miércoles ha dejado varios heridos, pero no confirman el número.
Tres helicópteros sanitarios y dos UVI trabajan en la zona
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
Dos vagones han caído por un terraplén
Dos trenes de pasajeros de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.
El accidente ha tenido lugar entre Los Yébenes y Urda, en Toledo
💥Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por "un alcance entre dos trenes"
Adif ha anunciado que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida por "un alcance entre dos trenes". Según confirman fuentes de Adif a laSexta, el incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y el "alcance" se ha producido entre un AVE y un Iryo.