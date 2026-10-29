Muere Patrick Stewart a los 86 años, líder de los mutantes de 'X-Men' e inolvidable capitán Picard de 'Star Trek'

Los detalles Según ha informado su entorno, el intérprete atravesó un breve proceso de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mundo de la ciencia ficción lamenta la pérdida de Patrick Stewart, quien falleció a los 86 años en su hogar de Los Ángeles. Reconocido por sus icónicos roles como el capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men', Stewart dejó una huella imborrable en la televisión, el cine y el teatro. Su familia comunicó que el actor murió tras un breve proceso de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, acompañado por su esposa y seres queridos. Stewart será recordado por su talento, dignidad y contribuciones tanto en su arte como en su vida. Su legado perdura en sus personajes, que inspiraron y marcaron a generaciones enteras.

El mundo de la ciencia ficción pierde a uno de sus rostros más emblemáticos. El actor británico Patrick Stewart, conocido por dar vida al capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en la saga 'X-Men', ha fallecido a los 86 años. Su familia ha comunicado la noticia este jueves, un día después de su muerte, ocurrida en su domicilio de Los Ángeles.

Según ha informado su entorno, el queridísimo intérprete atravesó un breve proceso de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Stewart murió acompañado por su esposa, Sunny, y rodeado de familiares y amigos, en un entorno marcado por la música, los recuerdos y el cariño de quienes estuvieron a su lado.

"En lugar de flores, se pueden realizar contribuciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a los recursos para cuidadores de la Alzheimer’s Foundation of America", ha expresado la familia en el perfil de Instagram del actor.

El actor, tal y como afirma su entorno, "ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, acompañado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida dedicada a todos nosotros".

"Nacido en Mirfield, en el condado de West Riding de Yorkshire, pasó de la Royal Shakespeare Company a desarrollar una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión. Su voz profunda y su talento excepcional permanecerán para siempre asociados a interpretaciones inolvidables en todos los géneros", añaden.

Recordado por lo que aportó "en su arte como en su vida"

Stewart "exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise". "Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida", agrega la familia en toda una declaración de amor y admiración a la vida y la carrera del intérprete.

La carrera de Stewart dejó una huella que va mucho más allá de sus papeles más populares. Su interpretación del capitán Picard convirtió al personaje en uno de los grandes referentes de 'Star Trek', una figura de liderazgo marcada por la inteligencia, la diplomacia y la defensa de sus principios. Años después, conquistó a otra generación de espectadores como Charles Xavier, el mentor de los mutantes en el universo cinematográfico de 'X-Men'.

Su historia con el UCM, sin embargo, aún tenía un capítulo pendiente. Stewart volverá a interpretar al profesor X en la esperada 'Avengers: Doomsday', la próxima gran reunión de superhéroes de Marvel, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. Un regreso que permitirá a los seguidores reencontrarse con uno de los rostros más emblemáticos de la saga mutante.

La muerte del británico también ha provocado reacciones entre sus compañeros, fuera y dentro del mundo del cine. Hugh Jackman, con quien compartió pantalla cuando este dio vida a Lobezno, se ha despedido del actor a través de Instagram con un emotivo mensaje: "Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Y, para mí, un gran amigo y hombre. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días".

Su legado permanece en la historia de la televisión, el cine y la ciencia ficción, pero también en el recuerdo de quienes encontraron en sus personajes mucho más que héroes: referentes. Stewart marcó vidas a través de la pantalla y pese a que una leyenda se despide, el recuerdo de su trabajo seguirá vivo en quienes encontraron en sus historias una forma de entender el mundo.

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