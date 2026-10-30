Detenido en Picanya el presunto fundador e impulsor de Blocus en España: "Tenemos que superar a los franceses"

El contexto El arrestado se habría presentado como líder en diferentes grupos de mensajería, donde publicó un video con la cara tapada. En los mismos, se instaba a organizarse para cometer disturbios este sábado e incluso se proponía quemar el Ayuntamiento de Barcelona.

El presunto fundador del grupo Blocus, detenido en Picanya (Valencia), es investigado por desórdenes públicos agravados y organización criminal. Se le acusa de crear y administrar grupos de Telegram para coordinar acciones violentas. En sus mensajes, incitaba a superar a los franceses y a realizar saqueos. La Guardia Civil lo identificó rápidamente antes de una movilización prevista para el 31 de octubre. En total, cinco personas han sido detenidas en Valencia, Bilbao y Lleida. Las autoridades han desplegado dispositivos de seguridad en ciudades como Barcelona para evitar disturbios, con tolerancia cero ante actos de pillaje.

"Tenemos que superar a los franceses, rompamos y robemos todo sin piedad". Con mensajes de este tipo en relación se expresaba el presunto fundador y principal impulsor de Blocus, que ha sido detenido este viernes en Picanya (Valencia). Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones. Desde su perfil en esta red social difundió un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder del movimiento en España-

Así, se le investiga por delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción. Todo ello tras un operativo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha permitido, en este caso, a la Guardia Civil, identificar al presunto principal promotor en apenas unos días, antes de la nueva movilización anunciada para este sábado el 31 de octubre en varios lugares de España.

Pero el presunto fundador solo es uno de los últimos arrestados en los últimos días, ya que se está produciendo un reguero de detenciones en toda España. Solo en la provincia de Valencia ya son cinco los detenidos (aparte del líder). Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, además del menor de edad (17 años) detenido este miércoles en València y del joven de 18 años arrestado este viernes en Alfafar (Valencia), se han producido otras tres detenciones en València, Bilbao y Lleida.

La Policía está haciendo todo lo posible para que los violetos disturbios del fin de semana pasado no se vuelvan a repetir. Además, las ciudades donde se prevé que habrá concentraciones ya se blinda. En Barcelona, se desplegará un dispotivo de seguridad extraordinario formado por Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil y avisan de que habrá tolerancia cero ante cualquier acto de pillaje o saqueo.

En cuanto al presunto líder, según la Guardia Civil, realizaba la captación a través de vídeos en TikTok y carteles, elaborados con carteles de inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados eran derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados. Los organizadores pedían difundir los enlaces en grupos de clase y otros espacios del entorno escolar, lo que facilitaba la llegada de las convocatorias a menores de edad.

Incendiar el Ayuntamiento de Barcelona

Los mensajes indicaban acudir con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, pero también vestir ropa negra y máscaras para dificultar la identificación. Para los agentes, estas consignas revelan que la protesta se utilizaba como cobertura de acciones violentas previamente planificadas.

Para este 31 de octubre se había previsto reunir a los participantes en un punto general y comunicar después, mediante un chat privado, qué establecimientos carecían de presencia policial. El objetivo era dirigir los saqueos en tiempo real hacia los comercios considerados más accesibles. En las conversaciones se señalaron joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes. Además, algunos participantes propusieron incendiar comercios e incluso el Ayuntamiento de Barcelona. También se detectaron medidas para borrar mensajes y trasladar las comunicaciones a canales más cerrados.

El seguimiento de fuentes abiertas y canales de mensajería ha permitido relacionar al investigado con varios grupos de Telegram, algunos sustituidos por otros tras su cierre. Los investigadores detectaron preparativos para nuevas convocatorias durante las semanas siguientes en Barcelona y otras ciudades españolas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido