Buscan a sus seres queridos tras la tragedia: la desesperación se apodera de las familias de los 67 desaparecidos en Urda

¿Por qué es importante? Más de 36 horas después de la tragedia de Urda, decenas de familias continúan buscando a sus seres queridos acudiendo a hospitales y difundiendo fotografías en redes sociales.

El accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha dejado 69 muertos y 67 personas desaparecidas. Familias angustiadas buscan información sobre sus seres queridos, recorriendo hospitales y proporcionando muestras de ADN para identificarlos. Pepe, Francisco José y el padre de César son algunos de los desaparecidos. Rosario, madre de Francisco José, recuerda que su hijo evitó un accidente anterior por un cambio de planes. Rodrigo, que perdió el tren, busca a su primo Fernando. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a las familias afectadas. La tragedia ha desatado una búsqueda desesperada y una profunda incertidumbre.

Ya son 69 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y más de un día después del siniestro, aún hay 67 personas en paradero desconocido. Numerosas familias continúan sin saber si sus padres, hijos o hermanos figuran entre los fallecidos, si permanecen ingresados en algún hospital o si todavía hay alguna posibilidad de encontrarlos con vida.

Varios hermanos continúan buscando a Pepe. Rosario no tiene noticias de su hijo Francisco José desde que subió al tren. César tampoco sabe dónde está su padre. Y como ellos, decenas de familiares viven pendientes de cualquier información que les permita salir de la incertidumbre.

Mientras esperan noticias, algunos familiares se han desplazado hasta los puntos habilitados para facilitar muestras de ADN que permitan identificar a las víctimas. "Ayer estuvimos en la Guardia Civil por el tema del ADN, pero te dicen que te vayas a casa y que te llamarán", explica uno de ellos. Algunos también han optado por llamar o acudir personalmente a distintos hospitales para comprobar si sus seres queridos se encuentran entre los ingresados.

César, Rosario, Rodrigo... Las historias de quienes buscan a sus familiares

Los hermanos de Pepe se enteraron del accidente a través de una alerta que les llegó al reloj inteligente de su familiar. "Cuando vi el mensaje digo: este se ha caído en casa o cualquier cosa. Al abrir el mensaje vi que estaba en Toledo, en las vías del tren", relata uno de ellos.

También entre quienes continúan buscando a sus seres queridos está Rosario, madre de Francisco José, de 32 años. El joven viajaba desde Madrid hacia Jaén para pasar el puente con su familia. Según explica su madre, iba en el vagón 7 del tren accidentado y no saben nada de él, sólo que puede seguir con vida: "Nos han dicho que de allí le sacaron vivo, pero no sabemos dónde está".

Para esta madre, la tragedia ferroviaria tiene para un recuerdo doloroso, ya que el joven estuvo a punto de viajar en el tren implicado en el accidente de Adamuz, pero finalmente se quedó un poco más con ella y emprendió el viaje al día siguiente. "Cuando pasó el accidente del otro tren, el de Adamuz, se iba esa tarde, pero le dije que se quedara un poquito conmigo. Se quedó y se fue al día siguiente. Si no, le hubiera pasado lo mismo", recuerda entre lágrimas.

Otra historia es la de César, quien entre lágrimas también pide ayuda para conocer el paradero de su padre. "Esto es un infierno", dice a cámara. "Espero que todas las familias encuentren a todos sus familiares. Eso es lo que más quiero", añade.

La misma angustia vive Rodrigo, que tenía previsto celebrar su cumpleaños con su familia en Sevilla. Se quedó dormido y perdió el tren, pero su primo Fernando y la pareja de este sí viajaron en el convoy. Su pareja ha aparecido, pero su primo no: "No sabemos nada de él, no hay ninguna información de él, no hay ningún registro en ningún hospital".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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