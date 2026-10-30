Page no descarta más fallecidos en el accidente de Urda y cifra en 70 las denuncias de desaparecidos: "Siguen apareciendo restos parciales"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha, en palabras ante los medios, ha mantenido en 69 el número de muertos. "Las notificaciones de fallecimientos se hacen en consideración a datos verificados por la autoridad judicial y la Guardia Civil", ha expresado.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha hablado ante los medios por el accidente ferroviario de Urda. En sus palabras, ha mantenido en 69 el número de fallecidos pero no descarta que pueda haber más muertos conforme pasen las horas.

"Hay 69 fallecidos. La notificación de los muertos se hace en consideración a datos verificados por la autoridad judicial y la Guardia Civil", ha explicado.

Además, ha confirmado "70 denuncias de desaparición" y no descarta que pueda haber "más fallecidos": "No sé si hay forma delicada de plantearlo, pero cuando hablamos de fallecidos lo hacemos de cuerpos completos. En las extracciones de ayer y de antes de ayer además de cuerpos completos aparecieron hasta 31 bolsas con restos parciales. Eso es de una enorme complejidad para la identificación".

"Pido abordar esta información con la máxima delicadeza por las familias que están esperando identificar los cuerpos", ha insistido el presidente manchego.

Sobre el nivel de emergencia, Page ha confirmado que baja a "nivel 1": "Se van a desmovilizar a muchos medios que ya han cumplido con su trabajo. Aprovecho esta bajada para aprovechar el inmenso trabajo que han hecho los más de 1.300 trabajadores de unos y de otros servicios, con la colaboración todas las comunidades autónomas que se han ofrecido a Castilla-La Mancha. Me parece importante esto, es bueno que la ciudadanía sepa que en los momentos de dolor hay mucha solidaridad".

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