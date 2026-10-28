La jueza prohíbe el acceso a la zona del accidente ferroviario a toda persona ajena y decreta el secreto de sumario

Los detalles En la misma providencia se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha ordenado restringir el acceso a la zona del accidente ferroviario de Urda, limitando el acceso a dos kilómetros de la vía Madrid-Sevilla. Solo las fuerzas de seguridad, equipos de salvamento, sanidad y personal judicial pueden permanecer allí. También ha decretado el secreto de sumario y prohibido retirar elementos o difundir imágenes del lugar. La Policía Judicial de Toledo ha sido encargada de incautar las cajas negras de los trenes para su análisis. Además, se ha solicitado información sobre la circulación de trenes y protocolos de actuación de Adif.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Además, ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.

Dicha prohibición alcanza dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid- Sevilla en ambos sentidos. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona.

De hecho, un equipo de laSexta ha sido desalojado por esa orden judicial la noche de este miércoles ante la posibilidad de que pudieran aparecer más cuerpos.

En la misma providencia se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Otro de los acuerdos de la jueza instructora ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren para su posterior análisis.

En otras dos resoluciones acordadas la tarde de este miércoles, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de Adif sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.

Por otra parte, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de Adif relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.

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