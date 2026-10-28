Ahora

TELÉFONOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Renfe habilita el 900 10 10 20 e Iryo el 900 001 403 para la asistencia a víctimas y familiares

EN DIRECTO

Decenas de muertos en el choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

La jueza prohíbe el acceso a la zona del accidente ferroviario a toda persona ajena y decreta el secreto de sumario

Los detalles En la misma providencia se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Además, ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.

Dicha prohibición alcanza dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid- Sevilla en ambos sentidos. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona.

De hecho, un equipo de laSexta ha sido desalojado por esa orden judicial la noche de este miércoles ante la posibilidad de que pudieran aparecer más cuerpos.

En la misma providencia se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Otro de los acuerdos de la jueza instructora ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren para su posterior análisis.

En otras dos resoluciones acordadas la tarde de este miércoles, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de Adif sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.

Por otra parte, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de Adif relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del accidente de tren | Ascienden a 68 los muertos en el accidente de trenes en Toledo
  2. "He visto cuerpos, personas atrapadas gritando, un hombre sin brazo": Ignacio Relaño, pasajero del AVE siniestrado en Toledo relata el "infierno" vivido
  3. Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"
  4. El Gobierno cumple con el Supremo y la lista de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' con el voto suspendido
  5. La Policía identifica a 24 agentes "dinamizadores" y a gendarmes marroquíes "estáticos" durante la entrada masiva en Ceuta
  6. La Policía detiene en Madrid a un hombre tras entregarse por matar presuntamente a su expareja en Barcelona