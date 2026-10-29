La JEC abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por el vídeo de precampaña ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía

Mientras tanto... La JEC ha expedientado también a la ministra Elma Saiz por unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada.

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía ante el 'Guernica', que podría vulnerar la neutralidad y el uso de recursos públicos en periodo electoral. Este expediente surge tras una denuncia del PP, que también llevó a la JEC a sancionar a la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por comentarios sobre Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la JEC rechazó expedientar a la ministra Isabel Rodríguez. Moncloa defendió que la grabación en el museo no fue una exaltación gubernamental y se realizó conforme a las normas del museo. La JEC también rechazó otra denuncia de Vox sobre un anuncio de financiación de residencias universitarias.

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto este jueves un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por colgar en redes un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía ante el 'Guernica' que puede vulnerar el deber de neutralidad y la limitación de uso de recursos públicos en periodo electoral.

En el acuerdo, adoptado tras una denuncia presentada por el PP, la JEC pide que se retire el vídeo y recuerda a Presidencia del Gobierno y al museo el deber de neutralidad institucional exigible durante el periodo electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para actuaciones de contenido "electoralista".

La JEC ha abierto también un expediente sancionador a la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, tras otra denuncia del PP, por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando hizo referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo consideró "especialista" en "agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social".

Rechaza, no obstante, expedientar a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus declaraciones en esa misma rueda de prensa.

Grabación en el museo

El nuevo expediente abierto a Sánchez parte de un vídeo publicado el pasado 24 de octubre, con ocasión del Día de las Naciones Unidas, en el que Sánchez recorre distintas salas del Reina Sofía, sin presencia de público, y hace balance ante el 'Guernica' de la actuación de su Gobierno en materia de política internacional.

Moncloa alegó que no se trataba de una campaña de exaltación de logros gubernamentales y señaló que el acceso al Reina Sofía se produjo conforme a sus normas de funcionamiento, sin ocasionar gastos extraordinarios ni restringir el acceso de los ciudadanos, ya que se grabó un martes, día de cierre habitual.

El Museo, por su parte, explicó que no recibió ninguna solicitud de grabación, sino que Presidencia pidió "una visita institucional" del jefe del Ejecutivo a la colección y a la sala del 'Guernica'.

Ésta recibió el tratamiento reservado a las visitas protocolarias institucionales, que pueden realizarse fuera del horario de apertura al público por jefes de Estado, autoridades y otras personalidades. Por ese motivo, añadió, no se tramitó una autorización de utilización de espacios de acuerdo a su normativa ni se practicó la liquidación de tasa alguna.

Al margen de que la visita no causara gastos extraordinarios, la JEC destaca que Sánchez pudo acceder al museo y realizar la grabación aprovechando las facilidades y medios públicos puestos a su disposición "por razón del cargo que desempeña" y afirma que sus palabras en el vídeo "exceden de la exposición de principios generales de política internacional".

Por otra parte, la JEC ha rechazado incoar otro expediente sancionador, solicitado por Vox, al presidente del Gobierno por anunciar la aprobación de un paquete de 45 millones de euros para impulsar las residencias universitarias. El partido de Santiago Abascal solicitaba declarar la vulneración del deber de neutralidad, un extremo no compartido por la JEC.

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