Alonso insiste en su crítica a los pilotos del final de parrilla: "Todos sabemos de quién hablamos..."

A su llegada a México, Fernando ha vuelto a decir que algunos pilotos no tienen nivel suficiente... sobre todo los que están en el fondo de la parrilla.

"El nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo, como hemos visto con Alex Albon…". Esto dijo Fernando Alonso nada más finalizar el Gran Premio de Estados Unidos en el que el piloto de Williams le tocó en la salida y arruinó sus opciones.

Y en la previa del Gran Premio de México ha insistido en su mensaje. En palabras que publica 'AS', Fernando ha vuelto a hablar sobre ello.

"No sé si es el último tercio de la parrilla, porque luego he visto artículos intentando elegir los siete u ocho pilotos, y no soy específico en el número de pilotos. Pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos. Y los que se hayan sentido aludidos por ese comentario… eso te dice todo", dice el dos veces campeón de la F1.

No se arrepiente de sus palabras. Ni mucho menos. "Sigo pensando lo mismo, fue un error que no se necesitaba y todavía me cuesta entender cuál es la oportunidad que Alex había visto en ese momento. No es solo Austin, he tenido la mala suerte de de estar en esa zona de la carrera durante toda la temporada y veo cosas desde el coche que… no puedo comentar aquí", explica.

Reconoce que estar en la parte de atrás de la parrilla con Aston Martin le ha llevado a esta situación: "Es lo mismo a lo largo de los años. Cuanto más atrás estás, más difícil es pilotar el coche. Tienes menos agarre y es más frecuente cometer errores porque no tienes un entorno bajo control. El coche no es cómodo, cometes errores, pero no pienso que todos los incidentes de primera vuelta, los toques o los alerones que salen volando sean necesarios".

"Especialmente cuando no luchas por nada en la zona baja de la parrilla y con un techo de gasto. Pero si los equipos están contentos con el coste y con las piezas rotas en cada carrera, adelante", dice un Fernando que está molesto con algunos compañeros de parrilla.

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