Mueren cuatro personas, entre ellas un bebé, tras una travesía de ocho días en cayuco hacia Canarias desde Gambia

Un cayuco llegado recientemente a La Restinga, en la isla de El Hierro.

Los detalles De las víctimas de esta nueva tragedia en la Ruta Atlántica de la migración solo se han recuperado dos cadáveres, el de un varón joven y el de un niño. Los otros dos cuerpos fueron arrojados al mar por sus compañeros durante la travesía.

Un hombre y un bebé fallecieron tras una travesía de ocho días desde Gambia en un cayuco con 111 personas, arribando al puerto de La Restinga, El Hierro. Salvamento Marítimo rescató la embarcación, evacuando de urgencia a una niña gravemente enferma al Hospital de La Candelaria, Tenerife. La operación comenzó a las 22:55 tras recibir llamadas de socorro. La Salvamar Navia localizó el cayuco a 68 km al sur de La Restinga, encontrando a 113 personas, dos fallecidas y una niña en mal estado. Los 110 supervivientes recibieron atención en el muelle. Esta tragedia ocurre en un mes con un repunte de inmigrantes hacia Canarias.

Cuatro personas, entre ellas un bebé, han muerto a bordo de un cayuco que partió hace ocho días hacia Canarias desde Gambia con 115 ocupantes y ha sido rescatado esta madrugada al sur de El Hierro, según datos aportados por Salvamento Marítimo y por los propios supervivientes.

De las víctimas de esta nueva tragedia en la Ruta Atlántica de la migración solo se han recuperado dos cadáveres, el de un varón joven y el de un niño. Los otros dos cuerpos fueron arrojados al mar por sus compañeros durante la travesía, han precisado las fuentes.

Durante el rescate de la embarcación, un helicóptero de Salvamento tuvo que evacuar en estado grave al Hospital de La Candelaria, en Tenerife, a una niña de alrededor de dos años. La operación la puso en marcha el 112 de Canarias sobre las 22:55 horas del jueves, tras comunicar a Salvamento Marítimo que había recibido dos llamadas de socorro realizadas desde un cayuco que se dirigía a El Hierro, en una posición sin determinar.

El centro de coordinación de Santa Cruz de Tenerife movilizó de urgencia al helicóptero Helimer 204 y a la Salvamar Navia, embarcación esta última que localizó al cayuco sobre la 01:00 de la madrugada a unos 68 kilómetros al sur de La Restinga.

Cuando el barco de rescate llegó a esa posición, se encontró con un cayuco cargado con 113 personas, entre ellas dos ya fallecidas y una niña pequeña en muy mal estado, a la que evacuó el Helimer.

La Salvamar Navia llegó al puerto sobre las 04:00 de la madrugada con los 110 supervivientes restantes, entre los que hay ocho mujeres y ocho menores. Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle de La Restinga por parte de personal del Servicio Canario de la Salud y de la Cruz Roja.

Estas cuatro nuevas muertes en la Ruta Atlántica se produce cuando está a punto de cerrarse un mes de octubre en el que se ha producido un claro repunte en las salidas de pateras y cayucos hacia Canarias, con más de 4.000 personas llegadas a las islas en un solo mes, según un recuento provisional difundido por la comunidad autónoma.

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