Ferrero compara a Rafa Jódar con Carlos Alcaraz y responde: ¿Le entrenará en 2027?

El exentrenador del murciano ha comparado la "explosión" que ha tenido el madrileño esta temporada con la que tuvo Carlitos en su momento.

Desde que anunciase que volverá al circuito en 2027, quién será el nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero es uno de los temas más comentados en el mundo del tenis.

Muchos le sitúan junto a Rafa Jódar, la gran sensación de la presente temporada. "Es un jugador más que tiene muchas posibilidades para poder aspirar a muchas cosas", explica el alicantino sobre él en 'Mundo Deportivo'.

De hecho, le compara con Alcaraz: "Jódar nos ha sorprendido a todos. Ha 'explotado' rapidísimo, un poco al nivel de Carlos, que en un año de repente estaba 200 y algo y se ha subido al 9 o al 10. Son ascensos que nadie espera".

Ya en declaraciones a 'Eurosport', Juan Carlos Ferrero ha respondido a la gran pregunta: ¿Entrenará a Jódar?

"Es un jugador impresionante. Ahora mismo, mi objetivo de cara al año que viene es estar en el circuito. Que, bueno, ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va a dar a la luz. Y, bueno, lo que comentabas de Rafa... Oye, pues ahora mismo es que no puedo dar detalles. De quién va a ser, si me gustaría, si no... Obviamente, entrenar a jugadores con un gran talento siempre es objetivo de cualquier entrenador. Sea ahora o cuando sea", ha replicado.

Teniendo en cuenta que Ferrero anunciará su fichaje el 9 de noviembre, que no cierra la puerta a Jódar para un futuro y que Rafa tiene grandes opciones de participar en las ATP Finals, que arrancan el 15 de noviembre, no parece lo más probable que Ferrero pueda ser su nuevo entrenador.