Fátima Báñez, la ministra de Empleo que afrontó los peores años de la crisis y ayudó a Feijóo en su proyecto económico

Los detalles La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, es una de las víctimas mortales del accidente de tren ocurrido en Urda, Toledo, el miércoles. Viajaba a Sevilla para un acto con empresarios.

Fátima Báñez, expolítica y ministra de Empleo y Seguridad Social durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha fallecido en un accidente de tren en Urda. Su muerte se confirmó tras más de un día desaparecida. Báñez fue la primera mujer en ocupar la cartera de Empleo en la historia democrática de España y también gestionó brevemente la de Sanidad. Diputada durante cinco legislaturas, dejó su escaño en 2019 para unirse a la CEOE. En 2023, Feijóo la incorporó a su fundación para impulsar su proyecto político. Su última aparición pública fue en Gijón, en unas jornadas sobre empleo e industria.

Fátima Báñez es una de las víctimas mortales del accidente de tren ocurrido en Urda, Toledo, este miércoles. Su muerte se ha confirmado este jueves, tras permanecer más de un día desaparecida. La expolítica y presidenta de la Fundación CEOE viajaba a Sevilla para acudir a un acto con empresarios.

Báñez llegó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 como ministra de Empleo y Seguridad Social y durante su mandato tuvo que convivir con una crisis repleta de noticias de un crecimiento galopante del paro. "Los datos del paro en España hoy son dramáticos porque la situación económica de España es de una dura recesión", explicaba, al dar cuenta de las altas cifras de desempleo.

Fue la primera mujer en hacerse con la cartera de Empleo y Seguridad Social de la historia democrática de España. Unas funciones reconocidas por su partido. "Fátima Báñez es uno de los puntales más importantes que tiene el grupo del PP en el Congreso", defendía Rajoy.

También se encargó brevemente de la cartera de Sanidad tras la salida de Alfonso Alonso en 2016.

La Fundación

Diputada en las Cortes durante cinco legislaturas, dejó su escaño por Huelva en 2019 para incorporarse a la CEOE, de la que era presidenta de su Fundación. Báñez se enorgullecía de su labor, asegurando que "los equipos técnicos de la CEOE hemos hecho posible la creación de esta plataforma".

En 2023, Alberto Núñez Feijóo la incorporó al equipo económico de su fundación para impulsar su proyecto político y le agradeció su trabajo en el mismo.

La última vez que fue vista en un acto público fue el martes en Gijón, participando en unas jornadas sobre empleo e industria.

Bález será enterrada en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia", y recibirá velatorio en Huelva capital, aunque se desconoce día y hora del entierro porque se está pendiente del traslado de sus restos mortales.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su "más profundo dolor y consternación" tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana. "En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida", han indicado.

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