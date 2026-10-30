Lamentable: la WTA prohíbe a Quevedo portar un crespón negro por las víctimas del accidente de Urda

La organización del circuito femenino le ha trasladado a la canaria que podría mostrar el crespón de cualquier color, menos en negro.

Tras ver a Rafa Jódar en Basilea con un crespón negro en su partido de segunda ronda ante Valentin Vacherot, Kaitlin Quevedo quiso replicar la iniciativa del madrileño.

En el torneo de Guangzhou (China), pidió portarlo en los cuartos de final contra la suiza Jill Teichmann.

Sin embargo, mientras que la ATP le dio luz verde a Jódar, la WTA le ha prohibido a la canaria rendir homenaje a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda.

¿El motivo? La organización del circuito femenino tiene vetado el color negro y le ha trasladado a la tenista que podría mostrar el crespón de cualquier color, menos en negro.