Decisión histórica en LaLiga: los árbitros hablarán después de los partidos

Desde la jornada de este fin de semana, los colegiados comparecerán tanto antes como después de los partidos.

Desde el arranque de la presente campaña, los árbitros comenzaron a conceder entrevistas antes de los partidos.

Sin embargo, en su labor por promover la transparencia, el Comité Técnico de Árbitros seguía estudiando implementar nuevas medidas y estas ya han llegado.

A partir de este fin de semana con la undécima jornada de Primera División, los árbitros serán entrevistados después de los partidos.

Será la primera vez en la historia del fútbol español y arrancará este fin de semana con el testimonio pospartido de al menos dos trencillas.

De hecho, en el derbi vasco, tras el Athletic-Real Sociedad que se disputará el domingo a las 21h en San Mamés, el árbitro principal hablará.

¿Y qué ganan los colegiados con esta decisión? Según 'DAZN', medio millón de euros a repartir entre el colectivo.