El amigo del maquinista del AVE fallecido en el accidente de Urda pide respeto por su trabajo y señala los sistemas de seguridad

Los detalles Antonio Acedo tenía solo 36 años, su amigo Sergio Amoraga ha expresado que los que le conocían están "muy afectados" y que "ha sido una desgracia".

Antonio Acedo, de 36 años, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda, Toledo, donde un AVE colisionó contra un tren Iryo. Su amigo, Sergio Amoraga, ha destacado su profesionalismo y cuestionado la gestión de los sistemas de seguridad ferroviaria. Amoraga recordó a Acedo como un hombre siempre sonriente y de familia ferroviaria, lamentando la tragedia. El accidente ha dejado 69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados. La Guardia Civil ha recibido 64 denuncias por desaparecidos, mientras se realiza la identificación de las víctimas bajo un protocolo estricto, según Emiliano García-Page.

Tenía 36 años y llevaba los mandos del AVE que colisionó contra el tren Iryo en Urda. Antonio Acedo es una de las víctimas mortales del accidente. Su amigo Sergio Amoraga ha pedido la tarde de este jueves respeto por su trabajo como maquinista y ha señalado directamente a la gestión de los sistemas de seguridad.

"Tuve la suerte de vivir con él unos años tan maravillosos como es la adolescencia. Fuimos compañeros de instituto, en el mismo grupo de amigos", ha contado, tras lo que ha agregado que es una persona que no recuerda ver enfadado.

Amoraga ha explicado que "siempre estaba con una sonrisa, siempre dispuestos a pasarlo bien y a estar con los amigos". "Por supuesto, una gran persona. Un gran profesional, viene de familia ferroviaria. Estamos todos los que le conocíamos muy afectados. Esto ha sido una desgracia", ha expresado.

Además, ha señalado: "Si hay estos sistemas de seguridad por qué siguen sucediendo estas cosas en la que, supuestamente, se nos llena la boca al decir que es la mejor red ferroviaria del mundo. A lo mejor un día lo fuimos, pero hoy no es así".

La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) se mantiene, de momento, en 69 personas, a los que se suman 42 heridos hospitalizados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de desescombro y sigue la investigación para determinar las causas.

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, "que lleva su propio protocolo, muy estricto", según ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha señalado en la mañana de este jueves que se está cumpliendo con la ley "de forma rigurosa".

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