Fonsi Nieto y la posibilidad del décimo título de Márquez: "A Rossi le va a joder..."

El expiloto cree que la "gran motivación" de Marc es llegar a esos diez títulos para superar a Valentino Rossi.

Marc Márquez tiene la posibilidad de ganar su décimo mundial, con el que superaría a Valentino Rossi. La lesión de Jorge Martín, que a pesar de ello intentará correr en Malasia, podría ayudarle a adelantar su celebración de un nuevo título con Ducati.

Y el expiloto Fonsi Nieto, en 'AS', ha dicho que por supuesto Valentino Rossi va a estar "jodido" si Marc le supera.

"Obviamente. Cómo no le va a joder. El deportista es deportista hasta que se muere...", dice.

Ve a Marc muy motivado esta temporada: "Creo que esa es su motivación del día a día, con un hombro y un brazo como lo tiene. Levantarte todos los días a entrenar, con el sacrificio que supone y esa entrega. Tienes que buscar el estímulo en algún sitio. Todos los grandes deportistas lo hacen".

"Marc para mí solo tiene un punto débil, solo uno, y es tocarle el ego. Es ahí cuando puede cometer fallos. Cuando a Marc le tocas los huevos, se cabrea y ahí puede perder la cabeza", explica Fonsi.

Sobre la lucha entre Márquez y Martín, Fonsi está convencido de que dependerá de la regularidad: "Va a depender del que haga menos fallos y creo que lo tienen claro todos. El que menos falle, pero otro detalle que para mí es el más importante es el que mejor se clasifique en parrilla. Para mí se va a jugar más el Mundial los sábados que los domingos".

Martín, en principio, sí correrá en Malasia este fin de semana. Pero los médicos tendrán que dar el 'ok' definitivo este viernes. Su accidente en Australia el pasado sábado fue realmente serio.

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