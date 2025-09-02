El equipo de Valentino Rossi cierra definitivamente la puerta a Pedro Acosta

El VR46 ha renovado a Franco Morbidelli, que seguirá liderando un proyecto en el que esperan estar más cerca de las Ducati oficiales.

Después de Fabio Di Giannantonio llega la renovación de Franco Morbidelli. El VR46, el equipo de Valentino Rossi, ya ha cerrado su pareja de pilotos para la temporada que viene. Y de esta manera cierra la posibilidad de que el español Pedro Acosta se una a su proyecto.

Este martes el VR46 ha confirmado la renovación del italiano, uno de los 'protegidos' de Valentino.

"Siento un profundo cariño por este equipo. Tengo una relación genial y es un placer competir con ellos para la temporada que viene", dice Franco en el comunicado lanzado por su escudería.

"Espero vivir muchos más días como los de este año, porque realmente nos lo merecemos y ahora hay casi un año y medio por delante para seguir demostrando el gran potencial que tenemos juntos", expresa.

El 'coqueteo' con Acosta

Mucho ha sonado Pedro Acosta para unirse al equipo de Rossi. Pero finalmente no será así después de la confirmación de Di Giannantonio y de Morbidelli.

El murciano seguirá en KTM. Los últimos resultados le han convencido. Podio en Hungría y antes en República Checa. Y un salto considerable en el campeonato hasta la quinta plaza precisamente por delante de los dos pilotos del VR46.