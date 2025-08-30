El llamativo 'dardo' de un exjefe de MotoGP a Pedro Acosta: "Le faltó un poco de humildad..."

Francesco Guidotti, exdirectivo de KTM entre otras escuderías, analizó al joven piloto murciano. El italiano calificó su primer año en la categoría reina y destacó sus defectos y virtudes

Francesco Guidotti, ex team manager de KTM y Pramac, ha visto crecer a Pecco Bagnaia o Pedro Acosta y ha comentado su experiencia con los pilotos en una entrevista para 'Moto.it'.

En primer lugar, el italiano habló sobre Pecco Bagnaia y Jack Miller. Sobre su situación destacó la estructura, el método y los hábitos del italiano como un factor determinante para rendir por encima del australiano, quien tenía una disciplina muy diferente al venir de la otra punta del mundo.

"Pecco siempre ha sido un poco superior, el que tenía más potencial, tenía un método. Otra generación respecto a Miller, que nunca ha sido estructurado. Jack viene de la otra parte del mundo y ha hecho milagros para mantenerse tanto tiempo en nuestra categoría. Pecco en cambio yo decía ‘chicos, este si empieza a ganar no para más'", explicaba Francesco Guidotti.

Por otra parte, el exjefe de KTM y Pramac también habló de Pedro Acosta: "En MotoGP lo ha hecho muy bien en el primer año, pero le faltó un poco de humildad. Ha seguido cometiendo errores, se ha caído en carreras en las que estaba en cabeza, pero es un chico en el que apostaría". De esta forma, criticó al piloto murciano aunque reconoció el potencial de su talento.

Acosta consiguió el pasado GP de Hungría su mejor resultado de la temporada. Un segundo puesto que puede ser el comienzo de una mejora que le lleve a poder luchar por victorias en las próximas carreras o incluso de cara a la temporada que viene.