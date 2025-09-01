El cachondeo del jefe del equipo de Rossi con Marc Márquez: "¿Pararle? Con un francotirador..."

Pablo Nieto, director del equipo VR46 del que Valentino Rossi es dueño, bromea con que a Márquez sólo se le podría parar con un "francotirador".

La última vez que Marc Márquez no ganó en MotoGP fue en el mes de mayo. En Silverstone. Desde entonces todo victorias. En las carreras y en las sprints. Ya ha llovido. Pero es que el mejor piloto con la mejor moto se ha convertido en una fórmula letal para el campeonato del mundo.

¿Cómo se puede parar a Marc? En estos momentos no se puede. No hay otra respuesta. Ni Alex Márquez ni Pecco Bagnaia ni Marco Bezzecchi ni Pedro Acosta... Nadie ha podido derrotar al ocho veces campeón del mundo, que ya camina con paso firme hacia el noveno título.

El director del equipo de Valentino Rossi, el VR46, Pablo Nieto, ha dejado una divertida frase en 'Motosan' cuando le han preguntado cómo cree que puede parar a Márquez con la Ducati.

"Con un francotirador... ahora mismo no hay otra manera", ha bromeado Nieto.

"Está a un nivel increíble y poco se puede hacer. Lo importante es no obsesionarse con él y centrarnos en nuestro propio trabajo", apunta Nieto.

Ninguna de las VR46 hacen podio desde Italia, en Mugello. En aquella cita de finales de junio Fabio Di Giannantonio fue tercero por detrás de los hermanos Márquez.