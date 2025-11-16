El susto que dio Carlos Alcaraz ante Sinner en las Nitto ATP Finals

El murciano se vio obligado a pedir atención médica después de notar algún tipo de molestia muscular en su muslo derecho. Afortunadamente, pudo continuar sin problema.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzaron la final de las Nitto ATP Finals dando un espectáculo sobre la Inalpi Arena. La igualdad se impuso en una primera manga que se terminó decidiendo en el 'tie break'. Se la llevó Sinner.

Carlos castigaba mucho con su revés mientras que Jannik lo hacía con su golpe de derecha. Ninguno se imponía sobre el otro y el público de Turín disfrutaba del mejor encuentro que puede regalar el tenis actual.

Sin embargo, la preocupación invadió la Inalpi Arena cuando Alcaraz, con 5-4 a su favor en el marcador pidió asistencia médica después de un punto en el que fue al límite. El fisioterapeuta entró a pista para tratar al número uno del mundo.

Carlitos no mostró buena cara justo después de sentir la molestia. Sin embargo, la acción del fisioterapeuta dio sus frutos y Alcaraz pudo seguir sin ningún problema llevando el primer set al desempate aunque volvió a recibir tratamiento tras terminar el 'tie break'. Esta vez recibió un vendaje dando evidentes síntomas de que no estaba al 100%.