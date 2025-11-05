KTM confirma que José Antonio Rueda sufrió un paro cardíaco tras su accidente con Noah Dettwiler

El equipo de Moto3 ha actualizado el estado de salud del campeón de Moto3: se ha sometido a una cirugía de mano en Barcelona.

José Antonio Rueda, campeón de Moto3, sigue recuperándose en Barcelona tras su terrible accidente con Noah Dettwiler en el Gran Premio de Malasia. Se encuentra estable y ha sido operado de la mano derecha. Su equipo, KTM, ha confirmado que sufrió un paro cardíaco justo después del accidente y que tuvo que ser reanimado.

"Tras el incidente entre Rueda y Noah Dettwiler en la curva 3 durante la vuelta de reconocimiento del GP de Malasia, el piloto del Red Bull KTM Ajo recibió atención de emergencia en pista, sufriendo un paro cardíaco", cuenta la nota.

"Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur. Las primeras pruebas revelaron una fractura expuesta del pulgar y del segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, así como una fractura en la base del radio y múltiples traumatismos. Tras descartarse daños graves en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se le realizaron más pruebas para controlar las contusiones en las costillas y los pulmones", dice la nota del equipo.

Ahora se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona. Este martes fue intervenido en su mano derecha.

No volverá este curso

KTM también ha confirmado que no volverá a competir en este mundial y que ya mira al 2026: "El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario para asegurar que esté en plena forma para la temporada 2026".

Rueda, campeón de la categoría de Moto3, subirá a Moto2 la temporada que viene. Pero antes tendrá que completar un complejo periodo de recuperación.