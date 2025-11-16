No pudo ser: Alcaraz cae en la final de la Copa de Maestros ante Sinner

El murciano, a pesar de jugar un gran partido, no pudo imponerse a un Jannik que dio muy pocas opciones con una actuación espectacular.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volvieron a regalarle al mundo del tenis una oda al deporte de raqueta. Otro repertorio de golpes imposibles y momentos de máxima tensión y presión en una Inalpi Arena que mostró, como era de esperar, un incondicional apoyo al de San Cándido.

Alcaraz lo intentó todo, pero no pudo ser. El murciano continuó con su gran nivel en una de las superficies que más le cuestan, la pista dura cubierta. Sin embargo, eso no fue suficiente para superar a un Sinner que volvió a dominar con su saque y su derecha dando muy pocas opciones de rotura.

Nadie había conseguido hacerle un 'break' al italiano. Carlitos lo logró en el segundo set, pero poco después Jannik le devolvió la jugada. Sinner cerró el partido rompiéndole por segunda vez a Alcaraz con 6-5 en el marcador.

Carlitos terminó el encuentro algo mermado. Pidió atención médica en medio de la primera manga y al final de esta, tras el 'tie break'. Jugó gran parte del partido con un vendaje en su muslo derecho. Queda pendiente su estado de cara a las finales de la Copa Davis, que comienzan en menos de una semana.

Alcaraz firmó un gran partido. De hecho, el resultado (7-6, 7-5) refleja la igualdad que se vio en la pista. Sin embargo, Sinner estuvo más acertado en los momentos críticos coronando una victoria de mucho mérito. Segunda vez que el italiano triunfa en la Copa de Maestros sin ceder ni un solo set. Tremendo.

Son seis títulos los que se han jugado el número uno y dos del mundo esta temporada. Ambos terminan el año dejando una rivalidad que, desde luego, ya es historia del tenis. La final de Roland Garros se recordará como una de las mejores finales de la historia de un 'Grand Slam'.

El nivel mostrado en pista por parte de Jannik y Carlos ha sido una auténtica oda al tenis en lo que parece haber sido solo el principio de una rivalidad que quedará grabada por siempre en el deporte de raqueta.