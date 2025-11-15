Ahora

Tras sus memorias

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide una sanción contra Juan Carlos I por sus palabras sobre Franco

Los detalles ARMH ha registrado este sábado la reclamación al Gobierno tras las memorias del rey emérito, en las que este dice que "respetaba enormemente" al dictador y que nunca dejó "que nadie le criticara delante" de él.

Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este sábado una reclamación al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones de Juan Carlos I sobre el dictador Francisco Franco en su libro de memorias.

En un escrito dirigido a la secretaría de Estado de Memoria Democrática, la asociación solicita que se estudien las palabras de Juan Carlos de Borbón y se sancionen "con la gravedad que tienen".

En este sentido, señalan que en numerosas noticias que recogen información sobre el libro publicado por el emérito se incluyen frases textuales como: "Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político (...) Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí", que consideran enaltecen la figura del dictador y avalan su acción política.

La citada asociación considera que se trata de afirmaciones contrarias a la ley de Memoria Democrática y que "atacan a la dignidad de las víctimas de la dictadura, al alabar el sentido político del dictador".

