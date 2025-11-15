La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide una sanción contra Juan Carlos I por sus palabras sobre Franco

Los detalles ARMH ha registrado este sábado la reclamación al Gobierno tras las memorias del rey emérito, en las que este dice que "respetaba enormemente" al dictador y que nunca dejó "que nadie le criticara delante" de él.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una reclamación al Gobierno solicitando sanciones contra Juan Carlos I por sus declaraciones sobre Francisco Franco en su libro de memorias. La ARMH ha dirigido un escrito a la secretaría de Estado de Memoria Democrática para que se evalúen y sancionen las palabras del emérito, que consideran enaltecen al dictador. Citan frases del libro como "Le respetaba enormemente", que, según la asociación, contradicen la ley de Memoria Democrática y ofenden la dignidad de las víctimas de la dictadura al alabar a Franco.

En un escrito dirigido a la secretaría de Estado de Memoria Democrática, la asociación solicita que se estudien las palabras de Juan Carlos de Borbón y se sancionen "con la gravedad que tienen".

En este sentido, señalan que en numerosas noticias que recogen información sobre el libro publicado por el emérito se incluyen frases textuales como: "Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político (...) Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí", que consideran enaltecen la figura del dictador y avalan su acción política.

La citada asociación considera que se trata de afirmaciones contrarias a la ley de Memoria Democrática y que "atacan a la dignidad de las víctimas de la dictadura, al alabar el sentido político del dictador".

