El elogio de Ducati a Marc Márquez tras el GP de Países Bajos: "Una carrera disputada con orgullo"

Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, se ha rendido ante la figura del vigente campeón por "luchar por cada posición y siempre ofrecer espectáculo", a pesar de no haber ganado.

Marc Márquez no pudo revalidar una victoria más en el GP de Países Bajos y acabó séptimo, por detrás de Jorge Martín, su hermano Álex u Ai Ogura, quien firmó la victoria. Sin embargo, a pesar de no subir al podio, el ilerdense volvió a demostrar su clase y grandeza en el trazado.

Por lo menos, así lo ha dejado reflejado Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, en su resumen semanal de cada carrera de MotoGP. "La Ducati está bien representada por un formidable Di Giannantonio y un extraordinario Alex Márquez", ha comenzado señalando el italiano en una publicación de LinkedIn.

Ambos pilotos de la marca italiana se quedaron a las puertas del podio, pero al igual que Márquez, hicieron méritos para llevarse un halago. "Y lo mismo ocurre con Marc: solo se clasificó séptimo en una carrera disputada con orgullo, en la que en un momento dado incluso fue tercero", añade Dall'Igna, elogiando al eneacampeón del mundo.

El vigente campeón de la categoría reina no logró triunfar en Assen, pero su destreza y carácter incansable es lo que más admira el directivo. "Pero eso es precisamente lo que distingue a los campeones: hombres que luchan por cada posición, contra todas las previsiones, y que siempre ofrecen un espectáculo", destaca Gigi.

Por último, Dall'Igna ha lamentado el abandono de Pecco Bagnaia, el cual "también luchó brillantemente mientras pudo, y ciertamente merecía continuar su serie de resultados positivos". Pese a ello, desde Ducati no están preocupados debido a que no ha cambiado nada en la clasificación en el caso de Márquez.

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