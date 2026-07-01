Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"

Los detalles Diversos cargos de la formación de ultraderecha han retomado los ataques al colectivo, usando términos como "chiringuitos", "lobbies" o "ideología de género".

Vox ha reactivado sus críticas al colectivo LGTBIQ+ durante la semana del Orgullo, con ataques desde diferentes regiones de España. En Sevilla, Raúl Morales, gerente de Vox Sevilla, calificó la marcha del Orgullo como un "teatro ridículo" y criticó el uso de fondos públicos para subvenciones LGTBIQ+. En Navarra, Vox denunció la "ideología de género" y la "instrumentalización política" de la orientación sexual. En Madrid y Castellón, representantes de Vox calificaron el evento como un "despilfarro" y una "agenda ideológica". Mientras tanto, el PP, a través de Jaime de los Santos, reafirmó que los derechos LGTBI son "innegociables", y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, abogó por un Orgullo "feliz y reivindicativo". La Federación Estatal LGTBIQ+ advirtió sobre el peligro de los discursos de odio, indicando que el 78% del colectivo teme por su integridad física.

Sevilla ha sido el centro de las críticas de Vox al colectivo LGTBIQ+ en plena semana del Orgullo. La formación de ultraderecha, que había dejado apartadas sus críticas al colectivo, ha vuelto a la carga con mensajes homófobos relacionados con las manifestaciones del Orgullo que hemos visto en los últimos días.

El gerente y secretario de Vox Sevilla, Raúl Morales, ha tachado de "teatro ridículo" la marcha que se celebró en Sevilla, compartiendo imágenes de la marcha, en la que se ve a dos personas con burka en la manifestación. "Ni orgullo de lobbies, ni burkas con nuestros impuestos", escribe Morales en su mensaje, que añade: "Ni subvenciones públicas a chiringuitos LGTBIQ+, ni islamización de nuestras sociedades".

El concejal del Ayuntamiento de Sevilla Fernando Galisteo se suma a los ataques al colectivo hablando de "la bacanal de los colectivos y chiringuitos LGTBI+", algo que asegura que "ha supuesto un auténtico dineral" y, añade, ha generado "malestar e indignación en muchos vecinos". Galisteo responde a una publicación en la que se ve a varias personas orinando en la calle durante la celebración del Orgullo en Sevilla.

"Sí, queremos saber cómo se ha financiado el aquelarre gay porque, sobre el papel, era difícil de detectar", recoge la publicación, en la que se llega a hablar de un "colectivo privilegiado que desconoce las mínimas normas de urbanidad".

A las críticas de Vox Sevilla se unen las de Vox Navarra, que habla de "ideología de género" y de lo "plegados" que creen que están UPN, PSOE, PP, Geroa Bai, Bildu y Podemos. "Todos plegados a quienes utilizan la vida personal de la gente como herramienta de confrontación ideológica y colectivización", critican.

"De lo que estamos en contra es del lobby, la instrumentalización y la utilización política de la condición sexual de cada uno", añaden respondiendo al concejal Andoni Serrano.

Los ataques se han propagado por Madrid y Castellón. El portavoz de Vox en Alcorcón, Pedro Moreno, se refiere al Orgullo LGTBIQ+ como "una tomadura de pelo" y un "despilfarro" para las arcas públicas. Para Moreno, la prioridad está "los vecinos y las necesidades de los ciudadanos y no en pintar los polideportivos con la bandera arcoíris".

"En vez de dedicarse a bajar impuestos, a arreglar parques y jardines o arreglar las instalaciones deportivas, se dedican a pagarse su propaganda", critica Moreno en una entrevista en 'Soy de Madrid'.

En Castellón, el portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, se refiere al Orgullo como una "agenda ideológica". "Si de Vox dependiera, no se destinaría ni un solo euro de los impuestos de los castellonenses a financiar actos, campañas o espectáculos de dudoso gusto que no representan a todos los homosexuales ni al conjunto de la sociedad", asegura, anunciando que la formación no respaldará el acto LGTBIQ+ organizado por la parte del gobierno municipal que representa el Partido Popular.

"Es más que evidente que no estamos en contra de los homosexuales. Lo que rechazamos es la utilización política de determinadas reivindicaciones para justificar subvenciones, campañas de propaganda y estructuras ideológicas que viven del enfrentamiento y de la división entre ciudadanos", añade.

El 78% de las personas LGTBIQ+ considera que su integridad física peligra por los discursos de odio

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) publicó este martes su investigación 'Estado LGTBIQ+ 2026: Derechos LGTBIQ+', de la que se desprende que "el 78% de las personas LGTBIQ+ considera que su integridad física y su igualdad, y la de todos los demás colectivos en situación de vulnerabilidad, peligra a causa de los discursos de odio".

De los discursos de odio de políticos a las agresiones a personas del colectivo LGTBI: decálogo de por qué el Orgullo sigue siendo muy necesario

Según los datos facilitados por Felgtbi+, más de la mitad de la población -un 66%- LGTBIQ+ percibe una amenaza a los derechos de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad por la situación sociopolítica polarizada actual.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, Paula Iglesias, defendió que "estos datos manifiestan que en España tenemos un problema crítico con el odio cuando 8 de cada 10 personas LGTBIQ+, es decir, casi la práctica totalidad del colectivo, teme por su integridad física". Además, aclaró que "este temor no es infundado ya que nuestra investigación 'Estado del Odio 2026' mostró ya el pasado mayo que las agresiones contra personas del colectivo se han triplicado.

Asimismo, el estudio que el CIS acaba de publicar, en colaboración con la Federación Estatal LGTBIQ+, evidencia que el 75% de las personas en España ha escuchado insultos dirigidos contra alguien del colectivo.

¿Y qué pasa con el PP? Para los 'populares', los derechos del colectivo son "innegociables"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado este martes que los derechos del colectivo LGTBI "no son negociables" y ha garantizado que, en caso de necesitar el apoyo de Vox para gobernar, esos derechos "siempre serán una línea roja" en la negociación.

Así lo ha dicho en su visita a Badalona (Barcelona), acompañado del alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, en el marco de las celebraciones con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Jaime de los Santos ha recalcado que para el PP, "en caso de necesitar cualquier tipo de acuerdo con otro partido político", los derechos LGTBI "siempre serán una línea roja". "En el PP no se va a dar ni un solo paso atrás en la defensa de esos derechos", ha recalcado De los Santos, que ha señalado que España es hoy uno de los países "más igualitarios" en ese sentido.

Sin embargo, ha advertido de que, "como con cualquier conquista social, hay que estar observantes para que nadie pueda destruirla", y ha acusado de "oportunista" al PSOE por "envolverse en banderas que no le pertenecen". En su opinión, "la bandera del colectivo LGTBI es parte del corazón de todos y de todas".

Redondo defiende un Orgullo "feliz y reivindicativo" frente a la "ola reaccionaria"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado este martes un Orgullo "feliz y reivindicativo" frente a la "ola reaccionaria" y ha alertado de que "los derechos no son irreversibles", por lo que ha llamado a seguir dando "saltos hacia adelante".

"Decía feliz y reivindicativo. Reivindicativo porque nos queda muchísimo por avanzar, porque los derechos no son irreversibles. Lo habéis dicho todos y todos los que habéis pasado por el atril. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando y hay que seguir avanzando. No basta con no dar un paso atrás. Necesitamos saltos importantes hacia adelante", ha asegurado.

Así lo puso de manifiesto en el acto institucional para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI bajo el lema 'España Orgullosa. A la cabeza de los derechos LGTBI+ en Europa', celebrado en el Museo del Traje.

En su intervención, Redondo ha expresado su "orgullo" por el avance de la sociedad española en las últimas cuatro décadas, coincidiendo con el 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea. "Veníamos de una época oscura, de una España de miedo, de persecución y de muy graves atentados a los derechos con leyes vergonzosas como la de Vagos y Maleantes o la de Peligrosidad Social", ha recordado, para contraponer que hoy el país es un "referente internacional" en libertades.

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